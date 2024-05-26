Удар по "Епіцентру" у Харкові: ідентифікація тіл триває

Влада повідомляє про 14 загиблих унаслідок удару Росії по гіпермаркету у Харкові, ще семеро людей вважаються зниклими безвісти. Громадян закликають здавати зразки ДНК.

Національна поліція проводить ідентифікацію тіл загиблих унаслідок скоєного 25 травня удару військ Росії по гіпермаркету "Епіцентр"у місті Харкові. За даними влади Харківської області станом на день неділі, 26 травня, число загиблих внаслідок удару зросло до 14. Однак, як повідомив заступник начальника головного управління Нацполіції в Харківській областіСергій Болвінов, тіла ще семи жертв, яких розшукують родичі та колеги, поки не вдалося виявити. "Вони вважаються зниклими безвісти. Так само, як і ті люди, останки яких ми вже знайшли, але ще працюємо з ДНК", - написав Болвінок у соцмережі Facebook.

Жодних інших подробиць представник Нацполіції не наводив, однак під дописом у соцмережі оприлюднив також відеозапис з камер відеоспостереження, котрі зафіксували момент удару росіян по цьому цивільному об'єкту.

А ще посадовець звернувся до громадян, котрі нині розшукують своїх близьких, які могли бути в гіпермаркеті на момент російського удару, з закликом здавати зразки ДНК. "Наразі це єдиний спосіб встановити особи тих, кого вже відшукали та ще знайдуть на місці удару", - наголосив Болвінок. Крім того, він закликав повідомляти про зникнення людей, які могли перебувати в "Епіцентрі".

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов писав у своєму Telegram-каналі , що над усуненням наслідків обстрілів працює профільний штаб, а до самих робіт залучено близько 200 рятувальників.

Зранку 26 травня дня мер Харкова Ігор Терехов повідомляв і про зростання до 43 кількості поранених унаслідок скоєного в гіпермаркеті російськими військами. В Офісі генпрокурора України повідомляли , що серед постраждалих від вибуху в "Епіцентрі" був і 14-річний хлопець.

Харків потерпає від постійних атак РФ

Останніми тижнями, паралельно з наступом у прикордонні Харківщини, війська РФ посилили повітряні атаки по області із використанням ракет і керованих авіаційних бомб (КАБів). У ніч проти 25 травня російські війська завдали удару по місту з використанням ракет зенітного комплексу С-300.

23 травня вони завдали по регіону більше 10 ракетних ударів. Внаслідок атаки у Харкові був зруйнований один з найбільших в Україні поліграфічних комплексів "Фактор-Друк". Тоді загинуло семеро людей, ще 21 особа дістала поранення. У Люботині були поранені 10 людей.

19 травня росіяни вдарили ракетами по базі відпочинку в передмісті Харкова: загинули шестеро, 28 - поранено. Загалом того дня у області через атаки РФ загинули 11 людей, серед яких була вагітна жінка. Через це влада Харківської області оголошувала 20 травня днем жалоби.