У ЗСУ дорікнули Стерненку через ситуацію із повісткою

Військові цінують співпрацю з Сергієм Стерненком, заявили в Сухопутних військах ЗСУ. Водночас там нагадали, що захист вітчизни "є конституційним обов'язком громадян України".

У Сухопутних військах Збройних сил України у суботу, 9 листопада, прокоментували ситуацію із направленням повістки волонтеру Сергію Стерненку.

Там зазначили, що "високо цінують внесок і допомогу українських волонтерів у боротьбі проти російських окупантів". "Це стосується зокрема й ефективної співпраці із Силами оборони волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка", - йдеться в дописі на сторінці Сухопутних військ у Facebook.

Водночас там наголосили, що захист вітчизни є конституційним обов'язком громадян України. "Велика кількість громадських активістів та волонтерів стали до лав Збройних Сил і виконують свій конституційний обов'язок", - зазначено в дописі.

У Сухопутних військах додали, що мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. "Якщо військовозобов'язаний громадянин має проблеми зі здоров'ям, то під час проходження ВЛК вирішується питання про його придатність до військової служби", - наголошується в коментарі.

Водночас представники Сухопутних військ не прокоментували інформацію щодо оголошення Стерненка у розшук через нібито неявку за повісткою. Також вони не відреагували на заяву волонтера про те, що повістку йому відправили на адресу, де він не проживає вже шість років, а не на актуальну, вказану в у застосунку "Резерв+".

Стерненко: Ситуація з розшуком - пряма вказівка Сирського

Сам Сергій Стерненко напередодні заявив, що ситуація із його розшуком нібито була ініційована за прямою вказівкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, "який образився за вимоги провести армійську реформу". "Я знаю це точно, і коли саме та через кого він давав цю вказівку", - написав він у Telegram.

Волонтер також звинуватив Сирського у співпраці із "російською агентурою", маючи на увазі передачу інформації проросійським виданням. За його твердженням, "агентурі", зокрема, передали документи з його фактичною адресою проживання.

Український волонтер Сергій Стерненко 8 листопада оприлюднив дані про те, що Приморський РТЦК та СП міста Одеси нібито розшукував його через неявку за повісткою. Він назвав це помстою і пов'язав події зі своєю критикою армійської системи України. У ТЦК заявили, що діяли "винятково в рамках законодавства" і стверджують, що активіст уже оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку і був направлений на військово-лікарську комісію. Стерненко своєю чергою закинув Одеському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) брехню "про навмисну неявку і сплату штрафу".