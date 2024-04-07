Повістка як тиск на ЗМІ: Сирський призначив перевірку

Головнокомандувач ЗСУ запевнив у повній повазі та визнанні важливості роботи ЗМІ, наголосивши на їх внеску у боротьбу в інформвійні. Він призначив перевірку щодо імовірного тиску на журналіста з боку ТЦК.

Професійна діяльність журналістів користується повагою керівництва Збройних Сил України та охороняється законодавством України. У цьому запевнив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Facebook в неділю, 7 квітня, на тлі скандалу щодо імовірного тиску Служби безпеки України через ТЦК на журналіста "Слідство-інфо".

"За матеріалами, опублікованими Громадською організацією "Слідство.Інфо", мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку. За результатами службової перевірки будуть прийняти відповідні рішення", - написав він.

Сирський наголосив на повазі та важливості внеску журналістів у боротьбу з російськими загарбниками, зокрема і в інформаційному просторі, додавши, що сотні журналістів з початку широкомасштабного вторгнення стали до лав Сил оборони.

Повістка як спосіб тиску?

Напередодні Незалежна журналістська розслідувальна агенція "Слідство.Інфо" повідомила про тиск на свого журналіста Євгенія Шульгата, який донедавна розслідував факти ймовірної корупції в Службі безпеки України (СБУ). За їх твердженням, на початку тижня до журналіста у супермаркеті підійшли посадовці Солом'янського територіального центру комплектування (ТЦК) і намагалися вручити йому повістку. Це сталося о 21:15 в іншому районі Києва - Оболонському.

Медійники переконані, що інцидент трапився за наведенням, адже військові знали в обличчя Шульгата та зверталися по імені та прізвищу. Розмову з ТЦК журналіст зняв на відео, що дозволило команді ідентифікувати його співрозмовників.

Також "Слідство.Інфо" отримало відеозаписи з камер спостереження торговельного центру "Дрім", де трапилися описані події. Виявилося, що одразу після того, як журналіст увійшов до ТЦ, туди ж прибули й працівники військкомату в супроводі чоловіка, вдягненого як цивільний.

"З відео зрозуміло, що людина у цивільному дає вказівки співробітникам ТЦК. Поки журналіст перебуває у супермаркеті, чоловік у цивільному ходить біля кас, а потім швидко повертається до військових. Активно жестикулює, показуючи військовим у різні боки та залишає торговий центр. Менше ніж за хвилину військові підійшли до журналіста. З побаченого можна зробити висновок, що цей чоловік вказує військовим на Євгенія Шульгата", - вважають розслідувачі.

Розслідування: Дружина головного кіберрозвідника СБУ під час війни купила елітну квартиру

Згідно з твердженнями джерел агенції, чоловіком у цивільному "може бути Олексій Володимирович Біленко - людина, близька до Іллі Вітюка" - глави департаменту кібербезпеки СБУ та фігуранта останнього антикорупційного журналістського розслідування. Як з'ясували журналісти, Біленко працює в цьому ж департаменті.

У розслідуванні "Слідства.Інфо" від 4 квітня йдеться про те, що дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбала у грудні 2023 року елітну квартиру на 195 квадратних метрів у столичному Печерську, ринкова ціна якої понад 20 мільйонів гривень. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень.

"Невдовзі після того, як Вітюк обійняв нинішню посаду, Юлія Вітюк відкрила ФОП, через який отримала 9,4 млн грн прибутку у 2022 року і 13,4 млн грн - у 2023, - йдеться у матеріалі ЗМІ. - Про діяльність свого ФОП та про дороговартісну квартиру Юлія Вітюк відмовилася спілкуватися з журналістом "Слідства.Інфо". Жодних даних про юридичні послуги, за які Юлія Вітюк отримує понад 1 мільйон гривень на місяць, журналістам знайти не вдалося".