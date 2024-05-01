Повістка журналісту: Зеленський звільнив Іллю Вітюка з СБУ

Звільнення Іллі Вітюка з посади начальника ДКІБ СБУ відбулося після скандалу з врученням повістки працівниками ТЦК журналісту-розслідувачу "Слідства.Інфо".

Президент України Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) Служби безпеки України (СБУ).

"Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", - йдеться в указі президента, який опубліковано на сайті голови держави у середу, 1 травня.

Інцидент з працівниками ТЦК і журналістом проєкту "Слідство.інфо"

Нагадаємо, незалежний журналістський розслідувальний проєкт "Слідство.Інфо" раніше повідомляв про тиск на журналіста Євгенія Шульгата, який розслідував факти ймовірної корупції в СБУ.

Ввечері 1 квітня до журналіста підійшли посадовці Солом'янського територіального центру комплектування (ТЦК) і намагалися вручити йому повістку - о 21:15 в супермаркеті в іншому районі міста - Оболонському. Медійник зумів відзняти спілкування з працівниками ТЦК на камеру.

На той час Шульгат працював над журналістським розслідуванням щодо фактів можливої корупції в лавах СБУ. Розслідування під назвою "Заможні жінки та королівська нерухомість генерала СБУ" було присвячене діяльності керівника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка й оприлюднене після інциденту з працівниками ТЦК - 4 квітня.

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Згодом "Слідство.Інфо" отримало відеозаписи з камер спостереження торговельного центру "Дрім", де трапилися описані події. Виявилося, що одразу після того, як журналіст увійшов до ТЦ, туди ж прибули й працівники військкомату в супроводі чоловіка у цивільному одязі, який давав вказівки працівникам ТЦК.

Журналісти спробували ідентифікувати людину в цивільному, котра давала вказівки працівникам ТЦК. Згідно з твердженнями джерел "Слідства.інфо", "це може бути Олексій Володимирович Біленко - людина, близька до Вітюка", тобто фігуранта останнього антикорупційного журналістського розслідування.

Офіс генерального прокурора України повідомив про початок кримінального провадження за фактом інциденту з журналістом з врученням йому повістки.

У командуванні Сухопутних військ заявили, що за цим фактом проведуть службову перевірку для встановлення всіх обставин події. Службову перевірку доручив провести також головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський.

Голова СБУ Василь Малюк 9 квітня відсторонив Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків. У пресслужбі СБУ уточнили, що за рішенням Малюка Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з Центром спеціальних операцій (ЦСО) "А".