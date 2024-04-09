Вітюка відсторонили і відправили у бойовий підрозділ - СБУ

Голова СБУ відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Вітюка на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо". Він проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, зазначили в спецслужбі.

Голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків. Як повідомляє у вівторок, 9 квітня, агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу СБУ, рішення ухвалено на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо".

У пресслужбі СБУ уточнили, що за рішенням Малюка Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з Центром спеціальних операцій (ЦСО) "А".

"Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань. Служба безпеки висловлює повагу ЗМІ та журналістам за ефективну спільну роботу на інформаційному фронті проти російської агресії", - зазначили в українській спецслужбі.

Інцидент з працівниками ТЦК і журналістом проєкту "Слідство.інфо" і ймовірна причетність СБУ

Нагадаємо, незалежний журналістський розслідувальний проєкт "Слідство.Інфо" раніше повідомив про тиск на журналіста Євгенія Шульгата, який донедавна розслідував факти ймовірної корупції в СБУ.

Як повідомили у проєкті, ввечері 1 квітня до журналіста підійшли посадовці Солом'янського територіального центру комплектування (ТЦК) і намагалися вручити йому повістку - о 21:15 в супермаркеті в іншому районі - Оболонському. Медійник зумів відзняти спілкування з працівниками військкомату на камеру.

На той час Шульгат працював над журналістським розслідуванням щодо фактів можливої корупції в лавах СБУ. Розслідування під назвою "Заможні жінки та королівська нерухомість генерала СБУ" було присвячене діяльності керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка й оприлюднене після інциденту з працівниками ТЦК - 4 квітня.

Згодом "Слідство.Інфо" отримало відеозаписи з камер спостереження торговельного центру "Дрім", де трапилися описані події. Виявилося, що одразу після того, як журналіст увійшов до ТЦ, туди ж прибули й працівники військкомату в супроводі чоловіка у цивільному одязі, який давав вказівки працівникам ТЦК.

Журналісти спробували ідентифікувати людину в цивільному, котра давала вказівки працівникам ТЦК. Згідно з твердженнями джерел "Слідства.інфо", "це може бути Олексій Володимирович Біленко - людина, близька до Іллі Вітюка", тобто фігуранта останнього антикорупційного журналістського розслідування.

Офіс генерального прокурора України повідомив про початок кримінального провадження за фактом інциденту з журналістом видання "Слідство.інфо" з врученням йому повістки.

У командуванні Сухопутних військ заявили, що за цим фактом проводять службову перевірку для встановлення всіх обставин події. Службову перевірку доручив провести і головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський.