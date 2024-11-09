У "Резерв+" можна оформити відстрочку від мобілізації - МОУ

Через застосунок "Резерв+" відтепер можуть оформити відстрочку від мобілізації люди з інвалідністю і студенти. В подальшому цей функціонал обіцяють поширити і на інші групи людей, як мають право на відстрочку.

В останньому оновленні застосунку "Резерв+" з'явилася функція оформлення відстрочки від мобілізації в режимі онлайн, повідомив у суботу, 9 листопада, міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, зараз оформити відстрочку через застосунок ⁠люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності, а також ⁠студенти, аспіранти та докторанти, "які здобувають освіту у послідовному порядку".

"Для оформлення відстрочки онлайн необхідно авторизуватися у "Резерв+" і надіслати запит. Система автоматично перевірить наявність права на відстрочку. У разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі", - пояснив Умєров у Facebook.

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Міноборони обіцяє розширити можливості для оформлення відстрочки

Своєю чергою заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що наступними можливість оформлення відстрочки онлайн отримають багатодітні батьки, "нині для них ще триває бета-тестування послуги".

"Згодом планується розширити функціонал і для інших громадян з правом на відстрочку, включно з тими, хто має інвалідність, але не має пенсійного посвідчення. Процес відбуватиметься поступово, адже ми не завжди маємо всі необхідні цифрові дані", - розповіла вони.

Умєров додав, що міноборони працює над тим, аби "максимально зменшити кількість паперової роботи для військовозобов'язаних та наших захисників".

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