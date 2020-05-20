 У Зеленського прокоментували санкції РФ проти українських парламентаріїв | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2020

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Новини

У Зеленського прокоментували санкції РФ проти українських парламентаріїв

Задля економії часу владі Росії варто запровадити санкції відразу проти всіх парламентаріїв і навіть проти всіх громадян України, - так в Офісі президента України прокоментували розширення індивідуальних санкцій РФ.

Будівля Офісу президента України

Будівля Офісу президента України (архівне фото)

Офіс президента України відреагував на розширення Росією списку громадян України, проти яких запроваджуються індивідуальні санкції. В оприлюдненому в суботу, 5 вересня, повідомленні пресслужби Офісу президента зазначається, що цей крок російської влади є спробою відвернути увагу.

"Цей технологічний прийом з боку РФ застосований на тлі низки скандальних подій - насамперед безумовного отруєння опозиційного лідера Олексія Навального та тривалої політичної кризи в Білорусі, які різко погіршують ставлення світової спільноти до самої Російської Федерації та змушують світове співтовариство вкотре переглянути формати відносин з РФ у бік подальшої жорсткості й ізоляції", - зазначається в повідомленні.

Там також міститься припущення, що цілком можливо, що санкційно атакуючи окремих українських громадян, "РФ намагається захищати свої ситуативні інтереси та зменшувати інформаційний вплив численних негативних чинників на громадську думку всередині країни". 

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Київ рекомендує Москві санкції проти всіх українців

Однак, якщо застосування обмежувальних заходів стосується принципових позицій, які так чи інакше зачіпають ставлення до безумовності територіальної цілісності України, до стандартів демократії, свободи та прав людини, до "непорушності постулату про країну-окупанта, яка анексувала частину наших територій", то "щодо всіх цих позицій ми абсолютно єдині", йдеться в повідомленні. 

"І в такому разі рекомендуємо запроваджувати санкції відразу проти всіх наших парламентаріїв і навіть проти всіх наших громадян. З метою економії часу, необхідного для складання індивідуальних санкційних списків", зазначається в заяві, розміщеній на сайті президента України.

Нагадаємо, раніше уряд РФ розширив список осіб, проти яких запроваджуються санкції. Серед внесених до списку санкцій 43 українських громадян опинився й п'ятий президент України Петро Порошенко. Крім Порошенка, до цього переліку потрапили й деякі нардепи від політсили "Європейська солідарность" - Ахтем Чийгоз, Михайло Забродський, Софія Федина. Також до цього списку додалися члени "Голосу", а саме  Святослав Вакарчук, Кіра Рудик, Сергій Рахманін, Ярослав Юрчишин, та "Батьківщини" - Валентин Наливайченко, Сергій Тарута, Михайло Волинець, Олександр Сухов.

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