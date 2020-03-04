 У ЄС заявили про готовність захищати кордони від біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2020

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Новини

У ЄС заявили про готовність захищати кордони від біженців

Глави МВС країн ЄС та Шенгенської зони за підсумками екстреного засідання в Брюсселі звинуватили Туреччину у "використанні міграційного тиску в політичних цілях".

Проти біженців на кордоні з Грецією застосовують сльозогінний газ

Проти біженців на кордоні з Грецією застосовують сльозогінний газ

Держави-члени ЄС сповнені рішучості "ефективно захищати зовнішні кордони Євросоюзу" на тлі повідомлень, що найближчими тижнями чотири мільйони сирійських біженців можуть опинитися в прикордонних із Грецією районах Туреччини. Про це йдеться в спільній заяві, оприлюдненій у середу, 4 березня, за підсумками позачергового засідання в Брюсселі главами МВС 27 країн ЄС і міністрами внутрішніх справ держав, що входять до Шенгенської зони.

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Учасники зустрічі рішуче "відкидають використання Туреччиною міграційного тиску в політичних цілях", наголошується в заяві.

Анкару закликали дотримуватися угоди 2016 року

У Брюсселі очікують, що Туреччина повністю виконуватиме положення Угоди між Анкарою і ЄС від березня 2016 року, спрямованої на врегулювання міграційної кризи. Відповідно до її пунктів турецька влада зобов'язалася приймати назад усіх осіб, яких нелегально переправляють із турецького берега на територію Греції. Це правило поширювалося як на біженців із зони військового конфлікту, так і на економічних мігрантів, які намагалися потрапити в Європу для поліпшення умов життя.

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Сутички на Лесбосі: греки влаштували біженцям ворожий прийом (04.03.2020)

Активна боротьба з контрабандою людей

У ЄС наголосили, що "і надалі активно боротимуться з контрабандою людей". Учасники екстреної зустрічі також вітали негайне виділення Греції Єврокомісією 350 мільйонів на врегулювання міграційної кризи і пропозицію трохи пізніше надати Афінам додаткові 350 мільйонів євро на комплексний захист кордонів.

Міністри внутрішніх справ і юстиції ЄС зустрінуться 13 березня, щоб обговорити можливі заходи ЄС у відповідь на "потреби, озвучені Грецією".

29 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на тлі ескалації ситуації в сирійському Ідлібі повідомив про намір Анкари пропускати в країни Євросоюзу сирійських біженців всупереч домовленостям з ЄС. "Вчора ми відкрили ворота", - заявив він у Стамбулі. Звинувативши ЄС у недотриманні Угоди про біженців, Ердоган підкреслив, що Туреччина не може прогодувати стільки людей. Зараз у Туреччині нараховується близько 3,5 мільйона біженців переважно з Сирії та Іраку.

  • Загострення в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Загострення в Ідлібі

    У провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару 27 лютого загинули щонайменше 33 турецьких військових, що там дислокувались. Туреччина, котра підтримує у сирійському конфлікті повстанців, у відповідь атакувала позиції урядових військ Сирії, які підтримує Росія. 28 лютого НАТО проведе екстрену нараду щодо ситуаціїв Ідлібі.

  • Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії

    У Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку ввечері 27 лютого глава МЗС Німеччини Гайко Маас обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні в Ідлібі воєнних злочинів. Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по лікарнях та школах.

  • Дим піднімається від авіаудару в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Безладні бомбардування

    Велика кількість російських і сирійських повітряних та артилерійських обстрілів по таборах переміщених осіб, лікарнях та школах "свідчать про те, що вони не можуть бути випадковими", заявив речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл. Цього року його відомство зафіксувало 299 загиблих серед цивільних осіб, більшість з яких загинули саме внаслідок дій уряду Сирії та його союзників.

  • Сирійська дитина в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Сирійські родини масово тікають з Ідлібу

    Башар Асад наполягає, що його війська борються з терористами. Однак, за словами координатора ООН з гуманітарних та надзвичайних питань Марка Лоукока, насильство, що вчиняється, спричиняє масові переселення цивільних, що можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Обличчям цих страждань стають діти.

  • Сирійські родини на вантажівці прямують в більш безпечні зони (11 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Найбільша масова втеча з часів Другої світової війни

    За даними ООН, тільки від початку грудня 2019 року через ескалацію бойових дій домівки в Ідлібі залишили майже 900 тисяч людей. 80 відсотків з них - жінки і діти. 300 тисяч цивільних втекли з охопленого насильством регіону від початку лютого. Це є найбільшою масовою втечею мирного населення з часів Другої світової війни.

  • Табір біженців у Сирії (13 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Смертельна температура

    За температури, яка досягає -7 градусів за Цельсієм у засніжених таборах для переміщених осіб поблизу кордонів Туреччини, уже загинули семеро дітей. Міжнародна організація "Врятуйте дітей" заявляє, що люди спалюють все підряд, щоб зігрітися. В організації попередили, що кількість загиблих може зрости.

  • Біженці в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Дорога в нікуди

    25 лютого внаслідок авіаударів урядових військ по провінції Іліб загинули щонайменше 19 цивільних, серед яких 8 дітей. Війська Асада за підтримки російської авіації відновили контроль над містом Кафранбель, що є для них символічною перемогою, оскільки це місто одним з перших повстало проти Дамаска. У ці дні сирійські війська захопили 18 сіл та міст поблизу Кафранбеля. Люди вимушені тікати.

  • Чоловік сидить зі своїми дітьми перед піччю в імпровізованому таборі в Ідлібі, Сирія

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    В пошуках безпеки

    В ООН заявили, що "на даний момент жоден притулок не є безпечним", а табори для переміщених осіб переповнені людьми, які рятуються від насильства. Багато з них залишають і ці табори, щоб спробувати покинути небезпечну зону. ООН закликала створити гуманітарні коридори, щоб люди змогли втекти.

  • Сирійські сімї у таборі в місті Турманіні поблизу турецького кордону (14 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Немає виходу

    Між тим Туреччина закрила свої кордони, щоб запобігти подальшому притоку сирійців. Адже вона вже прийняла 3,5 мільйона біженців. Рішення закрити кордони залишає мешканців Ідлібу без шляху втечі.

    Автор: Олександр Куницький


 

DW.COM

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