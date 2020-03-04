У ЄС заявили про готовність захищати кордони від біженців

Держави-члени ЄС сповнені рішучості "ефективно захищати зовнішні кордони Євросоюзу" на тлі повідомлень, що найближчими тижнями чотири мільйони сирійських біженців можуть опинитися в прикордонних із Грецією районах Туреччини. Про це йдеться в спільній заяві, оприлюдненій у середу, 4 березня, за підсумками позачергового засідання в Брюсселі главами МВС 27 країн ЄС і міністрами внутрішніх справ держав, що входять до Шенгенської зони.

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Учасники зустрічі рішуче "відкидають використання Туреччиною міграційного тиску в політичних цілях", наголошується в заяві.

Анкару закликали дотримуватися угоди 2016 року

У Брюсселі очікують, що Туреччина повністю виконуватиме положення Угоди між Анкарою і ЄС від березня 2016 року, спрямованої на врегулювання міграційної кризи. Відповідно до її пунктів турецька влада зобов'язалася приймати назад усіх осіб, яких нелегально переправляють із турецького берега на територію Греції. Це правило поширювалося як на біженців із зони військового конфлікту, так і на економічних мігрантів, які намагалися потрапити в Європу для поліпшення умов життя.

Дивитись відео 01:45 Поділитись Сутички на Лесбосі: греки влаштували біженцям ворожий прийом (04.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3YqsX Сутички на Лесбосі: греки влаштували біженцям ворожий прийом (04.03.2020)

Активна боротьба з контрабандою людей

У ЄС наголосили, що "і надалі активно боротимуться з контрабандою людей". Учасники екстреної зустрічі також вітали негайне виділення Греції Єврокомісією 350 мільйонів на врегулювання міграційної кризи і пропозицію трохи пізніше надати Афінам додаткові 350 мільйонів євро на комплексний захист кордонів.

Міністри внутрішніх справ і юстиції ЄС зустрінуться 13 березня, щоб обговорити можливі заходи ЄС у відповідь на "потреби, озвучені Грецією".

29 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на тлі ескалації ситуації в сирійському Ідлібі повідомив про намір Анкари пропускати в країни Євросоюзу сирійських біженців всупереч домовленостям з ЄС. "Вчора ми відкрили ворота", - заявив він у Стамбулі. Звинувативши ЄС у недотриманні Угоди про біженців, Ердоган підкреслив, що Туреччина не може прогодувати стільки людей. Зараз у Туреччині нараховується близько 3,5 мільйона біженців переважно з Сирії та Іраку.