Від ЄС вимагають евакуювати з грецьких островів дітей-біженців

Гуманітарні організації застерігають від грубих порушень прав дитини та небезпек для життя і здоров'я, на які наражаються діти-біженці, котрі прибули з Туреччини на грецькі Егейські острови. Стихійні табори, створені для перебування біженців, часто не придатні, а часом небезпечні для дітей, котрі опинилися там без супроводу дорослих.
"Держави-члени Європейського союзу (ЄС) повинні в терміновому порядку переселити самотніх дітей із грецьких островів у безпечне місце на своїй території", - йдеться в заяві 64 правозахисних і гуманітарних організацій, опублікованій у середу, 4 березня, на сайті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW). До заяви приєднались організації "Лікарі без кордонів", Caritas, а також Oxfam і Terre des Hommes.
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У заяві наголошується, що ці заходи необхідно вжити терміново через широкомасштабні порушення прав дітей та загрози їх здоров'ю та безпеці в місцях скупчення біженців на Егейських островах.
Діти-біженці на острові Лесбос
На сьогодні на грецьких островах налічується понад 1800 дітей-біженців, які залишися без супроводу дорослих. У них обмежений доступ до житла, води, їжі, медичих послуг та освіти. Велика кількість дітей вимушена спати просто неба, вони постійно стикаються з антисанітарними й небезпечними умовами для життя, йдеться в заяві правозахисників.
"Самотні діти на грецьких островах позбавлені найелементарніших життєвих потреб і живуть у нелюдських умовах", - заявила Єва Коссе з Human Rights Watch.
Психологи, що працюють із покинутими напризволяще дітьми мігрантів на грецькому острові Лесбос, повідомили ЗМІ, що дедалі більше дітей завдають собі фізичної шкоди і намагаються накласти на себе руки.
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Як відомо, на тлі загострення в сирійському Ідлібі, де внаслідок авіаудару сирійських військ загинули 33 турецьких військових і ще 36 отримали поранення, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив відкритим кордон з європейськими країнами для мігрантів.
За різними оцінками, у Туреччині натепер перебувають близько 3,5 мільйона біженців та мігрантів, переважно з сусідніх Сирії та Іраку.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Загострення в Ідлібі
У провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару 27 лютого загинули щонайменше 33 турецьких військових, що там дислокувались. Туреччина, котра підтримує у сирійському конфлікті повстанців, у відповідь атакувала позиції урядових військ Сирії, які підтримує Росія. 28 лютого НАТО проведе екстрену нараду щодо ситуаціїв Ідлібі.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії
У Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку ввечері 27 лютого глава МЗС Німеччини Гайко Маас обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні в Ідлібі воєнних злочинів. Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по лікарнях та школах.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Безладні бомбардування
Велика кількість російських і сирійських повітряних та артилерійських обстрілів по таборах переміщених осіб, лікарнях та школах "свідчать про те, що вони не можуть бути випадковими", заявив речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл. Цього року його відомство зафіксувало 299 загиблих серед цивільних осіб, більшість з яких загинули саме внаслідок дій уряду Сирії та його союзників.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Сирійські родини масово тікають з Ідлібу
Башар Асад наполягає, що його війська борються з терористами. Однак, за словами координатора ООН з гуманітарних та надзвичайних питань Марка Лоукока, насильство, що вчиняється, спричиняє масові переселення цивільних, що можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Обличчям цих страждань стають діти.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Найбільша масова втеча з часів Другої світової війни
За даними ООН, тільки від початку грудня 2019 року через ескалацію бойових дій домівки в Ідлібі залишили майже 900 тисяч людей. 80 відсотків з них - жінки і діти. 300 тисяч цивільних втекли з охопленого насильством регіону від початку лютого. Це є найбільшою масовою втечею мирного населення з часів Другої світової війни.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Смертельна температура
За температури, яка досягає -7 градусів за Цельсієм у засніжених таборах для переміщених осіб поблизу кордонів Туреччини, уже загинули семеро дітей. Міжнародна організація "Врятуйте дітей" заявляє, що люди спалюють все підряд, щоб зігрітися. В організації попередили, що кількість загиблих може зрости.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Дорога в нікуди
25 лютого внаслідок авіаударів урядових військ по провінції Іліб загинули щонайменше 19 цивільних, серед яких 8 дітей. Війська Асада за підтримки російської авіації відновили контроль над містом Кафранбель, що є для них символічною перемогою, оскільки це місто одним з перших повстало проти Дамаска. У ці дні сирійські війська захопили 18 сіл та міст поблизу Кафранбеля. Люди вимушені тікати.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
В пошуках безпеки
В ООН заявили, що "на даний момент жоден притулок не є безпечним", а табори для переміщених осіб переповнені людьми, які рятуються від насильства. Багато з них залишають і ці табори, щоб спробувати покинути небезпечну зону. ООН закликала створити гуманітарні коридори, щоб люди змогли втекти.
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Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Немає виходу
Між тим Туреччина закрила свої кордони, щоб запобігти подальшому притоку сирійців. Адже вона вже прийняла 3,5 мільйона біженців. Рішення закрити кордони залишає мешканців Ідлібу без шляху втечі.
Автор: Олександр Куницький