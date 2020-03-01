Час для "узгоджених дій": ЄС надає Греції 700 мільйонів євро через кризу біженців

Європейська Комісія (ЄК) виділила Греції 700 мільйонів євро допомоги на посилення охорони кордонів на тлі нинішньої міграційної кризи. Про рішення щодо виділення фіндопомоги у вівторок, 3 березня, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час візиту до грецько-турецького кордону, передає агенція новин dpa.

За словами голови Єврокомісії, половина з виділених коштів, тобто 350 мільйонів євро, будуть доступні одразу. Решту грошей Греція зможе отримати на вимогу. Фон дер Ляєн наголосила, що ці кошти витрачатимуться на міграційний менеджмент та розбудову й експлуатацію необхідної інфраструктури. Голова Єврокомісії також запевнила, що вона готова надати грецьким відомствам будь-яку оперативну підтримку.

Попередження й заклики до Ердогана

Водночас, говорячи про Туреччину, фон дер Ляєн застерегла: "Той, хто думає випробувати єдність Європи, буде розчарований". Нині настав час для "узгоджених дій", а також "дій на основі наших цінностей", зазначила голова Єврокомісії, цитує dpa.

Однак фон дер Ляєн визнала, що "Туреччина - не ворог, а люди - не просто засіб для досягнення мети". Згадуючи мігрантів, фон дер Ляєн поспівчувала їм, адже вони "через фальшиві обіцянки опинилися в такій розпачливій ситуації".

Тим часом президент Європейської Ради Шарль Мішель, який разом з фон дер Ляєн перебуває у Греції, звернувся до турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана із закликом поважати укладену 2016 року угоду між ЄС та Туреччиною про реадмісію мігрантів, передає агенція новин Reuters. Мішель також наголосив, що для Європи важливим аспектом залишається захист своїх кордонів.

Frontex розширює допомогу Греції

Крім того, Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів Frontex повідомило про розширення обіцяної раніше допомоги грецьким прикордонникам, котрі намагаються спинити нинішній потік біженців з Туреччини до ЄС.

Якщо раніше Frontex зосереджувався на допомозі з посиленням берегової охорони, то тепер грецькі прикордонники отримають також підтримку й в охороні грецько-турецького кордону на суходолі, повідомив речник Frontex агенції новин dpa.

Так само Урсула фон дер Ляєн уточнила, що допомога з боку Frontex включатиме в себе одне морське судно, шість катерів берегової охорони, два гелікоптери, один літак, а також загін прикордонників чисельністю у 100 осіб.

Понад 20 тисяч спроб нелегального перетину кордону

Водночас у уряді Греції повідомили, що прикордонникам країни вдалося попередили вже понад 24 тисячі спроб нелегального перетину грецько-турецького кордону. Про це розповів прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Нагадаємо, напередодні турецький президент Ердоган пообіцяв, що вже невдовзі біженців, котрі намагатимуться потрапити до ЄС, налічуватиметься більше мільйона. За різними оцінками, в Туреччині натепер перебувають близько 3,5 мільйона біженців та мігрантів, переважно з сусідніх Сирії та Іраку.

Керівник грецького уряду також звинуватив Ердогана в використанні біженців у своїх геополітичних цілях. "Це вже давно не проблема біженців. Це просто неприхована спроба Туреччини використати людей, які перебувають у розпачі, з метою домогтися свого геополітичного порядку денного та відвернути увагу від жахливої ситуації у Сирії", - зазначив Кіріакос, цитує dpa.