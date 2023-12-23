У ВООЗ заявили про сплеск захворюваності на COVID-19 у світі

За місяць виявлено більше 850 тисяч нових заражень вірусом SARS-CoV-2 у світі, що на 52% більше, ніж за минулі чотири тижні, заявила Всесвітня організація охорони здоров'я. Але кількість смертей від ковіда впала на 8%.

Впродовж останнього місяця у світі спостерігається сплеск захворюваності на COVID-19, повідомила у п'ятницю, 22 грудня, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

"З 20 листопада по 17 грудня кількість нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 склала більше 850 тисяч, збільшившись на 52 відсотки порівняно з попереднім 28-денним періодом. За цей же час кількість смертей від коронавірусу знизилася на 8 відсотків та становила понад 3000", - йдеться у повідомленні ВООЗ.

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Станом на 17 грудня 2023 року у світі з початку пандемії було зареєстровано понад 772 мільйони підтверджених випадків захворювання та майже сім мільйонів смертей від COVID-19.

"Протягом періоду з 13 листопада по 10 грудня 2023 року було зафіксовано понад 118 тисяч нових госпіталізацій з COVID-19 і понад 1600 нових госпіталізацій у відділення інтенсивної терапії із загальним збільшенням на 23 та 51 відсоток відповідно серед країн, які постійно звітують", - додає ВООЗ.

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Захворюваність на COVID-19 в Україні

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України у п'ятницю, 22 грудня, повідомило, що за останній тиждень в країні було зареєстровано 156 166 випадків захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), грип та COVID-19, із них 86 561 - серед дітей віком до 17 років. На лікування до медзакладів потрапив 4 841 українець, з яких 2 264 - діти.

"Зареєстровано 10 419 випадків захворювання на COVID-19, 60 - летальних, серед пацієнтів старше 30 років. Від ускладнень грипу в країні померли двоє людей. В обох випадках пацієнти не були вакциновані проти грипу та COVID-19. Загалом з 2 жовтня до 17 грудня в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1,5 млн осіб. Наразі переважає захворюваність на COVID-19, однак з січня фахівці прогнозують збільшення випадків захворюваності на грип", - повідомляє МОЗ.

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Загалом з початку пандемії станом на 23 грудня 2023 року в Україні зафіксовано 5 мільйонів 557 тисяч 995 підтверджених випадків захворюваності на коронавірус, а також 112 418 смертей від COVID-19.