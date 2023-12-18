У ЄС змарнували вакцин від COVID на 4 млрд євро - Politico

Щонайменше 215 мільйонів доз вакцин від COVID вартістю чотири мільярди євро були списані у країнах ЄС, порахувало Politico. В середньому пропало по 0,7 доз вакцини на кожного жителя.

У країнах Європейського Союзу списали, або планують утилізували найближчим часом щонайменше 215 мільйонів доз невикористаних вакцин від коронавірусу, закуплених на піку пандемії, повідомило видання Politico у понеділок, 18 грудня. На закупівлю цих вакцин, за підрахунками видання, було витрачено щонайменше чотири мільярди євро.

Автори дослідження наголошують, що йдеться тут лише про приблизну оцінку, оскільки дані про невикористані вакцини журналістам надали лише 15 країн ЄС, ще по чотирьох країнах інформацію вдалося знайти у відкритих джерелах. При цьому, закупівельні ціни вакцини не розкривалися, зазначає Politico.

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Цифри можуть бути значно більші

Видання вважає, що насправді невикористаних доз вакцин від COVID набагато більше. У середньому, за розрахунками Politico, у країнах ЄС пропало по 0,7 дози вакцини на кожного мешканця (для Естонії цей показник дорівнює 1,1, для Ірландії - 0,16).

Частина вже поставлених виробниками та оплачених покупцями вакцин залишилася незатребуваною через їх низьку ефективність проти нових варіантів коронавірусу.

Politico нагадує, що контракт з одним із найбільших виробників вакцин від коронавірусу - компанією Pfizer - укладено країнами ЄС до 2027 року. На Польщу та Угорщину, які відмовилися закуповувати вакцини, Pfizer подала до суду.

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