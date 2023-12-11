МОЗ: Україна наближається до піку захворюваності на COVID-19

В Україні COVID-19 досягне піку в середині грудня з поступовим згасанням упродовж січня 2024 року. Починаючи із січня вже почне циркулювати вірус грипу і SARS-CoV-2, зазначив заступник глави МОЗ Ігор Кузін.

Від початку епідемічного підйому в Україні сумарно захворіли вже 1,3 мільйона громадян на грип, ГРВІ та COVID-19. Про це у понеділок, 11 грудня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Кузін, передеє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

"Ми будемо спостерігати поступово таку картину переходу від одних вірусів до інших. І поки що станом на сьогодні ми фіксуємо те, що в переважній більшості у нас реєструються випадки коронавірусної інфекції, їх більше", - зазначив Кузін.

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Він зауважив, що фіксація COVID-19 буде досягати піку в середині грудня з поступовим згасанням упродовж січня 2024 року. "Починаючи із січня вже почне циркулювати вірус грипу і SARS-CoV-2", - прогнозує головний державний санітарний лікар.

За його словами, нині чотири тисячі хворих на коронавірус щотижня опиняються в лікарні. Кузін запевнив, що спроможностей системи охорони здоров'я вистачає для надання медичної допомоги.

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У групі ризику важкого перебігу COVID-19 перебувають особи віком від 60 років, із серйозними супутніми захворюваннями, а також медичні працівники. Українцям, які мають порушення схеми вакцинації від COVID-19 або не отримали другу дозу вакцини чи першу бустерну дозу, рекомендовано надолужити їх за першою можливістю.

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Нагадаємо, в Україні коронавірусна інфекція COVID-19 вперше була діагностована 3 березня 2020 року в Чернівцях. 13 березня було зафіксовано перший летальний випадок внаслідок коронавірусної інфекції. На 11 грудня 2023 року в Україні налічується загалом 5,6 мільйона занедужавших, з них померли - 112418.