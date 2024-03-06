У Варшаві сталися сутички страйкарів і поліції: є затримані

Учасники протестів фермерів у Варшаві кидали в поліцейських бруківку і фаєри, ті у відповідь застосували водомети і сльозогінний газ. Кілька правоохоронців зазнали поранень, близько десяти протестувальників затримали.

Під час акції протесту фермерів, яка відбулася у Варшаві у середу, 6 березня, між протестувальниками і поліцією сталися сутички. Затримано "з десяток людей", повідомила поліція польської столиці у соцмережі X.

Частина учасників протестів намагалася прорватися через загородження біля Сейму, їм завадили це зробити. Під час сутичок кілька поліцейських зазнали поранень. Правоохоронці також повідомили про випадки "провокаційної поведінки" щодо поліцейських і "неповаги до національних кольорів".

Зокрема, учасники протестів кидали у правоохоронців бруківку і фаєри. У відповідь поліцейські застосовували водомети і сльозогінний газ, зауважує dpa.

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Влада Варшави рахує збитки

За оцінками мерії польської столиці, загалом у протестах взяли участь близько 30 тисяч людей. Зараз влада готує документацію про пошкодження міської інфраструктури і розглядає можливість звернення до організаторів протестів для покриття збитків, пише PAP.

Спікер Сейму Польщі Шимон Головня назвав події біля нижньої палати парламенту "ганебними", але висловив думку, що за ними стоять не фермери-страйкарі, а певні "провокатори". "Я не вірю, що це зробили фермери, які насправді прийшли сюди протестувати, але до групи фермерів-протестувальників приєдналися групи провокаторів, люди в масках", - наводить його слова "Польське радіо".

Своєю чергою скандально відомий депутат Сейму від праворадикальної партії "Конфедерація" Ґжеґож Браун звинуватив у провокаціях поліцію і зажадав, щоб міністр внутрішніх справ "пояснив ситуацію".

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