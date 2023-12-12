Скандал у Сеймі Польщі: депутат загасив менору вогнегасником

Представник праворадикальної "Конфедерації" Ґжегож Браун загасив свічки на ханукальній менорі в Сеймі Польщі. За це його відсторонили від засідання, також проти депутата подадуть заяву в прокуратуру.

Депутат Сему Польщі від праворадикальної партії "Конфедерація" Ґжегож Браун у вівторок, 12 грудня, за допомогою вогнегасника загасив свічки на менорі, встановленій у парламентській залі з нагоди юдейського свята Ханука, повідомляє агенція PAP.

Через дії Брауна депутати, які ставили питання новопризначеному прем'єру Дональду Туску, попросили оголосити перерву в засіданні.

"Я прошу відкласти розгляд справи. Викликати пана Брауна до президії Сейму, щоб виключити його з процесу (…) Антисемітським діям немає місця", - наголосив депутат від "Громадянської коаліції" Вітольд Зембачинський.

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Зрештою спікер Сейму Шимон Головня усунув Брауна від участі в засіданні. "Такого акту хамства, підступності та дурості у нас давно не було. І не буде", - підкреслив він.

Спікер також повідомив, що проти представника "Конфедерації" подадуть заяву до прокуратури, найймовірніше, за статтею про порушення релігійного обряду. Також йому загрожує фінансове покарання.

Сам Браун виправдовував свої дії відновленням "нормальності і рівноваги", назвавши святкування Хануки "актом расистського і сатанинського тріумфування".

"Конфедерація" проти України

Партія "Конфедерація" вважається проросійською, а її політики неодноразово виступали проти санкцій щодо Москви.

Лідер партії в Люблінському регіоні Польщі Рафал Меклер є одним з головних "обличь" блокування кордону з Україною польськими перевізниками.