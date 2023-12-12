У Берліні вандали знову пошкодили ханукальний світильник

Вандали розбили одну з ламп і зірвали табличку, прикріплену до ханукії в берлінському районі Шенеберґ. Поліція проводить розслідування.

Невідомі пошкодили ще один із ханукальних світильників, встановлених у Берліні на честь єврейського свята Хануки. Вандали в ніч на вівторок, 12 грудня, розбили одну з ламп і зірвали табличку, прикріплену до ханукії в берлінському районі Шенеберґ, повідомила поліція. Розпочато розслідування за фактом псування майна.

Це вже другий напад вандалів на ханукію в Берліні: кілька днів тому схожий антисемітський інцидент стався в районі Шмарґендорф.

У столиці ФРН запалили десятки ханукій

Загалом цього року в столиці Німеччини запалили 45 ханукальних світильників, зокрема перед Палатою депутатів Берліна, на площах Александерплац і Брайтшайдплац, а також перед будівлями адміністрацій районів Ліхтенберґ, Шенеберґі Штеґліц.

Одна з найбільших у Євросоюзі ханукій - заввишки 10 метрів - встановлена перед Бранденбурзькими воротами.

Цього року світильники вперше були застраховані від вандалізму. Поліція Берліна після резонансного нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня посилила охорону єврейських та ізраїльських установ. Було підвищено заходи безпеки на церемонії запалювання ханукії біля Бранденбурзьких воріт.

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Щовечора з 7 до 15 грудня на ханукальних світильниках запалюють нову свічку, всього до кінця свята їх буде вісім. При цьому традиційно лунають молитви, пісні та історія Хануки. Євреї в усьому світі зазвичай відзначають це свято в колі близьких родичів і друзів.