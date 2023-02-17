У Туреччині найближчими днями очікується новий землетрус

За прогнозами, магнітуда підземного поштовху становитиме перевищуватиме 5. Зараз у Туреччині кожні чотири хвилини відчуваються афтершоки.

У Туреччині люди в регіонах, які постраждали від недавнього руйнівного землетрусу, мають готуватися до нових підземних поштовхів. Сейсмологи очікують на повторні поштовхи магнітудою понад п'ять, повідомив представник турецького відомства з надзвичайних ситуацій у п'ятницю, 17 лютого.

Зараз у регіоні поштовхи відчуваються кожні чотири хвилини. Зареєстровано вже понад 4700 афтершоків, магнітуда 40-ка з них перевищувала чотири. "Це дуже незвичайна ситуація", - зазначив представник.

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Руйнівний землетрус

Рано вранці 6 лютого на південному сході Туреччини, а також на півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Протягом менш ніж 12 годин південний схід Туреччини сколихнув другий землетрус магнітудою 7,5, який відчувався також в Сирії та Лівані. Він став найсильнішим за майже століття спостережень. Востаннє підземні поштовхи такої сили Туреччина пережила 1939 року, коли загинули близько 33 тисяч людей.

Станом на сьогодні відомо про понад 41 тисячу загиблих у Туреччині та Сирії. 38 тисяч із них загинули в Туреччині. Понад 100 тисяч людей в країні зазнали поранень. Більше 84 тисяч будинків - зруйновані, внаслідок чого без житла залишилися мільйони людей. За даними турецької влади, від наслідків землетрусу постраждали 20 мільйонів людей.

Підземні поштовхи зачепили 11 провінцій Туреччини. Пошуково-рятувальні роботи завершилися в трьох, у інших ще тривають. Сьогодні, на 12й день після катастрофи, турецькі рятувальники витягли живим з-під завалів чоловіка.

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