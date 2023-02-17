Наслідки землетрусу в ТуреччиніФото: Anne Pollmann/dpa/picture alliance
КатастрофиТуреччина
У Туреччині найближчими днями очікується новий землетрус
Сергій Ромашенко | Роман Губа
3 год. тому
За прогнозами, магнітуда підземного поштовху становитиме перевищуватиме 5. Зараз у Туреччині кожні чотири хвилини відчуваються афтершоки.
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У Туреччині люди в регіонах, які постраждали від недавнього руйнівного землетрусу, мають готуватися до нових підземних поштовхів. Сейсмологи очікують на повторні поштовхи магнітудою понад п'ять, повідомив представник турецького відомства з надзвичайних ситуацій у п'ятницю, 17 лютого.
Зараз у регіоні поштовхи відчуваються кожні чотири хвилини. Зареєстровано вже понад 4700 афтершоків, магнітуда 40-ка з них перевищувала чотири. "Це дуже незвичайна ситуація", - зазначив представник.
Станом на сьогодні відомо про понад 41 тисячу загиблих у Туреччині та Сирії. 38 тисяч із них загинули в Туреччині. Понад 100 тисяч людей в країні зазнали поранень. Більше 84 тисяч будинків - зруйновані, внаслідок чого без житла залишилися мільйони людей. За даними турецької влади, від наслідків землетрусу постраждали 20 мільйонів людей.
Підземні поштовхи зачепили 11 провінцій Туреччини. Пошуково-рятувальні роботи завершилися в трьох, у інших ще тривають. Сьогодні, на 12й день після катастрофи, турецькі рятувальники витягли живим з-під завалів чоловіка.