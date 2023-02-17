ООН закликає надати Туреччині мільярд доларів допомоги

Ці гроші підуть на надання допомоги тим мешканцям Туреччини, які найбільше її потребують. Раніше в ООН закликали зібрати 397 мільйонів доларів допомоги постраждалим сирійцям.

Організація Об'єднаних Націй у четвер, 16 лютого, звернулася до міжнародної спільноти із закликом зібрати мільярд доларів для допомоги постраждалим внаслідок землетрусу в Туреччині. Напередодні в ООН закликали зібрати 397 мільйонів доларів допомоги майже п'ятьом мільйонам постраждалих сирійців.

"Потреби величезні, люди страждають, і не можна втрачати часу. Я закликаю міжнародне співтовариство активізувати і повністю профінансувати ці важливі зусилля у відповідь на одне з найбільших стихійних лих нашого часу", - йдеться в заяві генсека ООН Антоніу Гутерріша, опублікованій на сайті організації. За його словами, гроші підуть на надання допомоги в сферах продовольчої безпеки, захисту, освіти, водопостачання та житла.

Водночас, планується, що ця допомога буде виділена для 5,2 мільйона постраждалих у Туреччині. Відповідаючи на запитання, чому допомогу хочуть виділити лише для такої кількості людей, якщо, за даними ООН та Анкари, внаслідок стихії постраждало понад 15 мільйонів людей, речник ООН Стефан Дюжаррік відповів, що потреби обговорювали з турецькою стороною, повідомляє Associated Press.

Читайте також: Туреччина: мародерство й самосуд у зоні землетрусу?

"Цю цифру вони обрали, щоб зосередити увагу на людях, які найбільше потребують гуманітарної допомоги, найшвидше, і там, де ООН може бути найбільш ефективною", - сказав Дюжаррік. За його словами, Туреччина має "дуже ефективну пошуково-рятувальну та гуманітарну систему".

Натомість диспропорцію у сумах допомоги для Туреччини та Сирії речник пояснив тим, що "вже існує добре сформована гуманітарна спільнота, яка працює в Сирії", а також тим, що до землетрусу вже був заклик надати Сирії допомогу у розмірі 4,8 мільярда доларів на 2023 рік.

Загинули понад 43 тисячі людей

Кількість загиблих внаслідок землетрусів в обох країнах вже перевищила 43 тисячі людей. За даними турецього Управління з питань протидії та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), станом на вечір четверга, 16 лютого, в країні було встановлено загибель 38 044 людей. В Сирії повідомляється про 5800 загиблих, пише Reuters.

На 12 день після землетрусу випадки порятунку живих людей трапляються дедалі рідше. Попри це, у місті Антак'я вдалося врятувати двох чоловіків, які провели під завалами 261 годину, повідомляє Anadolu.

За даними AFAD, у рятувальних операціях в Туреччині беруть участь 29 160 рятувальників, з них близько 11,5 тисячі - з міжнародних загонів.

Читайте також: Туреччина: рятувальники йдуть, залишаються страх епідемій та гнів