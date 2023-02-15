Туреччина: мародерство й самосуд у зоні землетрусу?

Четверо чоловіків лежать на землі. Найстарший з них - напівоголений, решта зодягнена в темні штани й куртки. Двоє поліцейських жорстоко б'ють їх кийками та брутально лають. "Люди лежать під завалами, а ви, падлюки, локшину вкрали? Ми прийняли вас в нашу країну, і що ви робите? Крадете?" - чути на відео. Поліцейський пирскає перцевим балончиком в обличчя безпорадним чоловікам. Інший за кадром подає команду: "Поламайте їхні злодійські руки".

У мережі з'являється дедалі більше подібних відео. Хоч поки що Турецька асоціація з прав людини (IHD) зафіксувала лише одиничні випадки насильства, та майже всі вони походять з найпівденнішої турецької провінції Хатай.

Неймовірний масштаб руйнувань

У цьому розташованому на кордоні зі Сирією регіоні руйнування дуже масштабні, хоч до епіцентрів руйнівних великих землетрусів, що сталися 6 лютого, більш ніж 200 кілометрів. Крім тисяч зруйнованих житлових будівель, у Хатаї потужні підземні поштовхи зруйнували або серйозно пошкодили аеропорт, численні лікарні та головну будівлю Управління цивільного захисту Туреччини (AFAD). А це ще більше ускладнило надання допомоги. Приміром, аеропорт зумів відновити роботу лише 13 лютого.

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Репортери DW на місцях повідомляють про руйнування просто неймовірних масштабів. Цілі міста лежать у руїнах - так, ніби роками були театром воєнних дій. Ті, хто може, виїздять. Однак багато з тих, чиї рідні досі під завалами, все ще чекають на порятунок.

Масштаби руйнувань подекуди рівнозначні наслідкам війни Фото: DHA

У зоні землетрусу рятувальникам допомагають понад 12 тисяч одиниць спецтехніки, що розчищають завали та допомагають розбирати безладні нагромадження уламків залізобетону, кажуть чиновники з відомства AFAD. Але активні пошуково-рятувальні роботи - це ще не все. Приміром, вони не можуть покрити вкрай нагальну потребу в утеплених наметах, обігрівачах, електрогенераторах, воді, харчових продуктах і медикаментах. Нестача води й брак туалетів ускладнюють і без того непростий побут і ситуацію з гігієною для постраждалих і працівників гуманітарних організацій. Подекуди сморід з прорваних каналізаційних труб змішується із нестерпним запахом тління, повідомляють мешканці.

У цій ситуації праві популісти й націоналісти заповзялися шукати винних, активно агітуючи насамперед проти біженців або дискримінуючи меншини. "Туреччина не в змозі забезпечити навіть власних громадян, тому біженці мають піти", - можна почути від декого з користувачів соцмереж. Тож виходить, що скорбота виливається в розпач і підживлює гнів, а невинних людей дедалі більше сприймають за мародерів.

"Побили на темній вулиці"

В одному відеозверненні двоє чоловіків з провінції Хатай розповідають, як їх нібито побили представники органів правопорядку. "Ми поверталися з аптеки додому, - розповідає один з них. "Нас зупинили силовики. Ми везли ліки для наших батьків. А вони подумали, що ми мародери, і побили нас. Потім просто залишили нас на вулиці", - додав він. На лобі цього чоловіка - глибокий червоний слід від удару кийком, а праве око запливло кров'ю й навколо нього великий синець. "Будь ласка, видаліть усі відео, які зображують нас як мародерів! Ми не мародери", - благають вони.

Цих двох молодих людей сприйняли за мародерів і серйозно побили Фото: Privat

Подібна недоля начебто спіткала й п'ятьох молодих курдів з Діярбакиру. За словами правозахисників, ці чоловіки поїхали в зону землетрусу як добровольці. Перед в'їздом до постраждалого регіону вони навіть отримали дозволи й необхідні документи від місцевої влади. Але після першого ж проведеного ними порятунку людей під завалами в провінції Адіяман їх забрали до поліцейської дільниці. Там їх побили, а потім викинули голими в іншому місті.

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Інший випадок, про який дізналася Асоціація прогресивних юристів (АПЮ), закінчився фатально. На вихідних жандармерія заарештувала двох ймовірних мародерів у одному з муніципалітетів провінції Хатай. Для одного з чоловіків перебування у відділку поліції швидко закінчилося - наступного дня батько мав упізнати тіло свого загиблого сина. Він розповів про переломи ребер і зламаний ніс, згідно з даними АПЮ. Кажуть, що причина смерті його сина - тромб. Інший син досі в лікарні - він також зазнав катувань.

Історії дивовижного порятунку після землетрусу в Туреччині To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Самосуди над біженцями

На відео, опублікованому в соцмережі Twitter, видно тіла трьох чоловіків, імовірно, біженців, що лежать на дорозі поруч з білим фургоном. "Мародери отримали по заслузі", - чути за кадром. Відео було видалено з платформи Twitter лише ввечері 13 лютого.

Як зазначає турецька правозахисна асоціація IHD, катування є злочином проти людяності й не має терміну давності. Також правозахисники закликають турецьку владу негайно знайти винних і притягнути їх до відповідальності. Уряд повинен чітко наголосити, що насильство не залишиться без наслідків і що катування та самосуд заборонені, кажуть вони.

Напружена ситуація з безпекою

Міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг повідомив про 75 випадків мародерства в зоні землетрусу за минулі вихідні. У зв'язку з цим було взято під варту 57 підозрюваних. Час перебування під вартою в поліції у справах про грабежі та мародерство також було збільшено до чотирьох діб. Зазвичай це максимум 24 години.

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Водночас керівник турецького МВС Сулейман Сойлу запевнив 12 лютого, що в його країні немає випадків мародерства. Про безпеку подбали, стверджував він. Єдиною проблемою, яку визнав турецький урядовець, є поширення брехні. На цьому тлі він звинуватив австрійський загін рятувальників, який призупинив свою роботу на вихідних з міркувань безпеки, у поширенні брехні та дезінформації щодо Туреччини. Водночас речник міністерства оборони Австрії Міхаель Бауер (Michael Bauer), своєю чергою, написав у Twitter, що рятувальники збройних сил Австрії згодні продовжити свою роботу тільки під захистом турецьких військових.

Глава МВС Сулейман Сойлу звинуватив австрійських рятувальників у поширенні дезінформації щодо Туреччини Фото: Muhammed Selim Korkutata/AA/picture alliance

Німецькі загони рятувальників, які також були розгорнуті в провінції Хатай, так само призупинили свою подальшу роботу. З вихідних вони з міркувань безпеки здебільшого залишалися в базовому таборі, виїжджаючи за межі табору лише для виконання конкретних рятувальних завдань, повідомив у відповідь на запит DW речник Німецького федерального агентства з технічної допомоги (THW).

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Іноземні загони рятувальників виїжджають

З понеділка дедалі більше загонів іноземних рятувальників виїжджають і повертаються до своїх країн, оскільки надії знайти під завалами ще живих людей майже не залишилося. Нещодавно німецькі загони також повернулися додому.

Чи загрожувала небезпека німецьким рятувальникам у зоні проведення операції? Як повідомили у відповідь на запит DW у THW, під час рятувальних робіт у зоні землетрусу працівникам нічого не загрожувало, і для них не було жодних загроз.

Повернення загону німецьких рятувальників з Туреччини в аеропорт Кельн-Бонн Фото: Kadir Ilboga/Anadolu Agency/picture alliance

Водночас за даними правозахисної асоціації IHD, у деяких районах провінції Хатай є чимало воєнізованих угруповань, що можуть погіршити ситуацію з безпекою. Тож особливо вразливими категоріями в цьому турецькому регіоні залишаються жінки, діти та біженці, кажуть правозахисники.