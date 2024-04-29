Протести в Тбілісі: затримано ексміністра з євроінтеграції

Учасники акції проти закону про іноагентів вступили у сутички з поліцією в Тбілісі. Серед затриманих - ексміністр Грузії з питань євроінтеграції.

На мітингу проти закону про іноземних агентів у столиці Грузії Тбілісі заарештували колишнього міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Алексі Петріашвілі, повідомляє у понеділок, 29 квітня, видання NewsGeorgia.

Йому інкримінують дрібне хуліганство і непокору поліції. Наразі політик перебуває у слідчому ізоляторі в столичному районі Дігомі.

На чергову акцію протесту проти закону про іноагентів у Тбілісі 28 квітня прийшли близько 20 тисяч учасників. Мітингарі вступили в конфлікт із поліцейськими, які охороняли сцену, приготовану для акції правлячої партії "Грузинська мрія". Кілька сотень поліцейських, застосовуючи кийки і перцевий газ, почали затримувати учасників акції.

За даними агенції "Інтерфакс", влада викликала через акцію додаткові сили спецпризначенців і поліції. Відтіснивши протестувальників із прилеглих до будівлі парламенту вулиць, спецпризначенці зупинилися, а на проспекті Руставелі встановили водометну автомашину.

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Акція на підтримку закону про іноземних агентів

29 квітня правляча партія "Грузинська мрія" планує проведення акції на підтримку закону і підготувала для цього сцену на проспекті Руставелі - центральній магістралі столиці Грузії. Наразі автомобільний рух на ньому перекрито. Територія біля будівлі парламенту заповнена протестувальниками з прапорами Грузії та Євросоюзу.

МВС Грузії опублікувало на сайті заяву із закликом не виходити за рамки дозволеної законом свободи зібрань і не ламати встановленої перед парламентом сцени. "Будь-яке порушення закону буде негайно припинятися поліцією", - сказано в заяві.

Комісар ЄС: Закон Грузії про "іноагентів" далекий від норм ЄС

Парламент Грузії ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у першому читанні 17 квітня. Грузинська версія закону про "іноагентів" зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20 відсотків фінансування з-за кордону, зареєструватися як організація, що відстоює іноземні інтереси.

Європейський Союз закликає владу Грузії відкликати законопроєкт. Єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич заявляв, що законопроєкт несумісний із європейськими нормами та цінностями. "Якщо його ухвалять, то це поставить під загрозу подальший європейський шлях Грузії", - зазначив єврокомісар.

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