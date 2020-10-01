 У світі зареєстровано 35 мільйонів заражень коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2020

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Новини

У світі зареєстровано 35 мільйонів заражень коронавірусом

7,6 мільйона випадків інфікування коронавірусом зафіксовані у США, 6,5 мільйона - в Індії та 4,9 мільйона у Бразилії.

Пандемія COVID-19

За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, у неділю, 4 жовтня, у світі подолана позначка у 35 мільйонів заражень. При цьому 7,6 мільйона випадків інфікування коронавірусом зафіксовані у США, 6,5 мільйона - в Індії та 4,9 мільйона у Бразилії. Високі показники заражень зафіксовані у країнах Південної Америки - Колумбії, Перу та Аргентині. В Європі лідеркою за кількістю інфікованих коронавірусом є Іспанія, де від початку пандемії COVID-19 заразились понад 810 тисяч людей. Також в десятку країн-лідерок за кількістю заражень входять Росія (1,2 мільйона) та Південно-Африканська Республіка (679,7 тисячі).

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За кількістю летальних випадків від або з COVID-19 також лідирують США, де зареєстровано 214,3 тисячі смертей. В Бразилії внаслідок викликаних коронавірусом ускладнень померли 146 тисяч людей, в Індії - 101,8 тисячі. Загалом у світі від або з COVID-19 померли 1,037 мільйона людей.

Щодо розвитку ситуації з поширенням коронавірусу, то щотижня заражається два мільйони людей. "Ми все ще намагаємось приборкати пандемію", - заявив у зв'язку з цим глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус на брифінгу в Женеві 2 жовтня.

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Тоді він наголосив, що у світі спостерігається чотири сценарії розвитку ситуації. Деякі країни швидко вступили у боротьбу з вірусом та змогли уникнути великих спалахів, а в деяких дійшло до великих сплалахів, однак вони змогли взяти ситуацію під контроль та приборкують поширення вірусу.

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Крім того, є країни, котрі змогли взяти вірус під контроль, однак через послаблення обмежень число випадків у них знову зросло, а деякі країни досі перебувають в інтенсивній фазі передачі інфекції, додав голова ВООЗ.

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Як свідчать дані Worldometers, станом на 4 жовтня 26,1 мільйона людей у світі подолали коронавірусну хворобу COVID-19.

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