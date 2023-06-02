У Швейцарії провалили закон про реекспорт зброї в Україну

Законопроєкт, що дозволяє третім країнам передавати Києву зброю швейцарського виробництва, відхилили парламенті в Берні. Більшість депутатів проголосували проти нього.

Нижня палата парламенту Швейцарії - Національна рада - відхилила у четвер, 1 червня, законопроєкт, відомий як "Lex Ukraine", який дозволив би третім державам передавати Україні зброю швейцарського виробництва. Як повідомляється на офіційному сайті парламенту , проти документа проголосували 98 депутатів, тоді як за нього виступили 75.

У законодавчій ініціативі йшлося про те, щоб дозволити реекспорт зброї до кінця 2025 року. Її прихильники стверджували, що Швейцарія повинна надавати більше підтримки Україні та робити свій внесок у європейську безпеку. З іншого боку, опоненти зауважували, що непрямі постачання озброєнь є проблематичними з точки зору принципів нейтралітету і що це питання "поваги до швейцарського законодавства".

Представники консервативної Швейцарської народної партії (SVP) до того ж висловили сумнів, чи непрямі постачання швейцарської зброї матимуть вирішальну роль для війни.

Читайте також: Швейцарія може змінити формат свого нейтралітету через війну в Україні

Дискусія про зброю триває

Утім, дискусія про зброю для України триває і після рішення Національної ради. Як зауважує сайт законодавчого органу Швейцарії, на розгляді в парламенті перебуває кілька пропозицій на цю тему. Зокрема йдеться не про виняток, а про фундаментальні зміни до так званого Закону про військові матеріали.

Раніше уряд у Берні (Федеральна рада) відмовляв Німеччині, Іспанії та Данії в проханнях про зброю Україні, посилаючись на цей чинний, який забороняє постачання зброї в зони бойових дій.

Наразі Федеральна рада Швейцарії може дозволити реекспорт виробленої в країні зброї лише у виняткових випадках, наприклад якщо Рада Безпеки ООН засудить війну Росії проти України. Однак цей варіант виключений, оскільки РФ має в Радбезі ООН право вето.

Читайте також: Швейцарський концерн просить дозволу на експорт танків Leopard 1