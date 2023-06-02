У Швейцарії провалили закон про реекспорт зброї в Україну
Нижня палата парламенту Швейцарії - Національна рада - відхилила у четвер, 1 червня, законопроєкт, відомий як "Lex Ukraine", який дозволив би третім державам передавати Україні зброю швейцарського виробництва. Як повідомляється на офіційному сайті парламенту, проти документа проголосували 98 депутатів, тоді як за нього виступили 75.
У законодавчій ініціативі йшлося про те, щоб дозволити реекспорт зброї до кінця 2025 року. Її прихильники стверджували, що Швейцарія повинна надавати більше підтримки Україні та робити свій внесок у європейську безпеку. З іншого боку, опоненти зауважували, що непрямі постачання озброєнь є проблематичними з точки зору принципів нейтралітету і що це питання "поваги до швейцарського законодавства".
Представники консервативної Швейцарської народної партії (SVP) до того ж висловили сумнів, чи непрямі постачання швейцарської зброї матимуть вирішальну роль для війни.
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Дискусія про зброю триває
Утім, дискусія про зброю для України триває і після рішення Національної ради. Як зауважує сайт законодавчого органу Швейцарії, на розгляді в парламенті перебуває кілька пропозицій на цю тему. Зокрема йдеться не про виняток, а про фундаментальні зміни до так званого Закону про військові матеріали.
Раніше уряд у Берні (Федеральна рада) відмовляв Німеччині, Іспанії та Данії в проханнях про зброю Україні, посилаючись на цей чинний, який забороняє постачання зброї в зони бойових дій.
Наразі Федеральна рада Швейцарії може дозволити реекспорт виробленої в країні зброї лише у виняткових випадках, наприклад якщо Рада Безпеки ООН засудить війну Росії проти України. Однак цей варіант виключений, оскільки РФ має в Радбезі ООН право вето.
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