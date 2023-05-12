Швейцарія хоче послабити заборону на реекспорт зброї
Роман Губа
3 год. тому
Законопроєкт, який розглядатимуть у швейцарському парламенті, передбачає реекспорт швейцарської зброї до країн, на які напали.
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Швейцарія може пом'якшити чинну заборону на пересилання швейцарської зброї третім країнам. Такий законопроєкт підтримав у четвер, 11 травня, профільний комітет верхньої палати парламенту і тепер його розглянуть депутати.
Законопроєкт дозволить надавати для захисту зброю країнам, на які напали. Проте обов'язковою умовою є засудження нападу Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) або щонайменше двома третіми голосів Генеральної асамблеї ООН, передає агентство dpa.
Швейцарія погодилась на виступ Зеленського перед парламентом
Минулого тижня обидві палати парламенту Швейцарії дали згоду на те, щоби президент України Володимир Зеленський звернувся до депутатів з промовою онлайн. Він стане першим іноземним лідером, який виступить перед швейцарським парламентом з відеозверненням. Дата буде визначена за погодженням з Україною.