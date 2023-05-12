Швейцарія хоче послабити заборону на реекспорт зброї

Законопроєкт, який розглядатимуть у швейцарському парламенті, передбачає реекспорт швейцарської зброї до країн, на які напали.

Швейцарія може пом'якшити чинну заборону на пересилання швейцарської зброї третім країнам. Такий законопроєкт підтримав у четвер, 11 травня, профільний комітет верхньої палати парламенту і тепер його розглянуть депутати.

Зараз законодавство країни забороняє передачу озброєння, яке вона продала за кордон, до країн, у яких тривають збройні конфлікти. Зокрема через це Швейцарія неодноразово відмовляла Німеччині в реекспорті боєприпасів до України.

Законопроєкт дозволить надавати для захисту зброю країнам, на які напали. Проте обов'язковою умовою є засудження нападу Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) або щонайменше двома третіми голосів Генеральної асамблеї ООН, передає агентство dpa.

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Швейцарія погодилась на виступ Зеленського перед парламентом

Минулого тижня обидві палати парламенту Швейцарії дали згоду на те, щоби президент України Володимир Зеленський звернувся до депутатів з промовою онлайн. Він стане першим іноземним лідером, який виступить перед швейцарським парламентом з відеозверненням. Дата буде визначена за погодженням з Україною.

Швейцарські парламентарі також планують розглянути пропозицію про надання Україні фінансової підтримки на 5,6 мільярда доларів протягом наступних 5-10 років.