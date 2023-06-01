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ПолітикаШвейцарія

Швейцарський концерн просить дозволу на експорт Leopard 1

Сергій Куприков | Євгенія Наконечна
3 год. тому

Швейцарський концерн Ruag офіційно подав уряду заявку на експорт 96 танків Leopard 1 попри позицію нейтралітету країни.

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Танки Leopard 1 на складі
Танки Leopard 1 на складіФото: Constanze Emde/dpa/picture alliance

У суперечці щодо поставок озброєнь зі Швейцарії в Україну намітився новий поворот. Швейцарський концерн Ruag офіційно подав заявку на експорт 96 танків Leopard 1, підтвердив у четвер, 1 червня, Державний секретаріат з економічних питань (SECO), повідомляє медіакомпанія SRF. Це відбулосявсупереч сигналам уряду про те, що йому буде відмовлено. За даними Ruag, у купівлі зацікавлений німецький оборонний концерн Rheinmetall. Танки, які потребують інспекції та ремонту, надалі мають бути передані Україні, заявила представниця концерну.

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У відповідь на неофіційний запит Ruag у березні SECO повідомив, що концерн не отримає дозволу на таку угоду. Швейцарія твердо стоїть на своєму нейтралітеті, згідно з яким вона не підтримує жодну з країн, що беруть участь у військових діях. На цій підставі Швейцарія досі відмовляється від реекспорту танкових боєприпасів, які вона продала Німеччині кілька років тому. Вона вимагає договірних гарантій можливості заборони подальшого перепродажу.

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Представниця Ruag Кірстен Хаммеріх пояснила факт подання офіційної заявки, попри позицію SECO: "Ми хотіли б отримати офіційне рішення, щоб краще оцінити варіанти ведення бізнесу". Танки були придбані в Італії кілька років тому і досі ще перебувають там. Швейцарська армія хотіла привести їх у бойову готовність і перепродати або розібрати їх на запчастини.

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