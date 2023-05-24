Швейцарія продасть танки Leopard 2 компанії-виробнику з ФРН
Валерій Сааков
2 год. тому
Згідно з рішенням уряду Швейцарії, компанія Rheinmetall зможе викупити 25 виведених з експлуатації швейцарських танків Leopard 2. Раніше про продаж цих танків просив Берлін, однак Україні їх не надаватимуть.
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Уряд Швейцарії підтримав продаж 25 списаних бойових танків Leopard 2 німецькій компанії-виробнику Rheinmetall. Так, на засіданні у середу, 24 травня, швейцарські урядовці підтримали запит парламентської комісії на виведення з експлуатації 25 танків. Виведення з експлуатації цієї бойової техніки, яке ще має схвалити парламент, пов'язане з поверненням танків компанії Rheinmetall.
Швейцарія має загалом 134 танки Leopard 2 у строю, а також 96 одиниць, які зняті з озброєння, однак у Берні планують реанімувати і модернізувати деякі з них, а також зберегти частину цих танків для тренувань та як донорів запчастин, зазначає Reuters.
Швейцарія може послабити обмеження на реекспорт зброї
Раніше в травні комісія Ради кантонів Федеральних зборів (парламенту) Швейцарії виступила за послаблення експортного контролю на вироблену в конфедерації бойову техніку й озброєння. За даними швейцарських ЗМІ, йдеться про дозвіл третім країнам реекспортувати таке озброєння, зокрема й до України.
Одразу кілька країн передають Україні Leopard 2
Нагадаємо, Україна отримує одразу від кількох західних країн бойові танки Leopard 2. Наприкінці березня повідомлялося, що ФРН передала Україні 18 танків Leopard 2.
Leopard 2 - основний бойовий танк Бундесверу, а також перебуває на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії. Загалом було випущено понад 3,6 тисячі одиниць різних модифікацій цього танка.
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