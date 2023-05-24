  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Швейцарія дозволила продаж списаних танків Leopard 2 компанії Rheinmetall
Фото: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images
ПолітикаНімеччина

Швейцарія продасть танки Leopard 2 компанії-виробнику з ФРН

Валерій Сааков
2 год. тому

Згідно з рішенням уряду Швейцарії, компанія Rheinmetall зможе викупити 25 виведених з експлуатації швейцарських танків Leopard 2. Раніше про продаж цих танків просив Берлін, однак Україні їх не надаватимуть.

https://p.dw.com/p/4Rlu9

Уряд Швейцарії підтримав продаж 25 списаних бойових танків Leopard 2 німецькій компанії-виробнику Rheinmetall. Так, на засіданні у середу, 24 травня, швейцарські урядовці підтримали запит парламентської комісії на виведення з експлуатації 25 танків. Виведення з експлуатації цієї бойової техніки, яке ще має схвалити парламент, пов'язане з поверненням танків компанії Rheinmetall.

Берлін просив Берн дозволити викуп цих танків

Раніше віцепрем'єр і міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) і міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius) попрохали уряд у Берні дозволити викуп частини списаних швейцарських танків Leopard 2. Тоді в Берліні запевнили, що ці танки Україні не передадуть, а вони залишаться натомість у Німеччині або у партнерів по НАТО чи ЄС для поповнення їхнього власного танкового парку.

Читайте також: Швейцарія виділить Україні 1,7 мільярда доларів

Швейцарія має загалом 134 танки Leopard 2 у строю, а також 96 одиниць, які зняті з озброєння, однак у Берні планують реанімувати і модернізувати деякі з них, а також зберегти частину цих танків для тренувань та як донорів запчастин, зазначає Reuters.

Швейцарія може послабити обмеження на реекспорт зброї

Уряд Швейцарії не раз критикували за заборону третім країнам передавати Україні зброю швейцарського походження через специфічне розуміння формату швейцарського нейтралітету.

Читайте також: Шольц сподівається на дозвіл Швейцарії на реекспорт зброї Україні

Раніше в травні комісія Ради кантонів Федеральних зборів (парламенту) Швейцарії виступила за послаблення експортного контролю на вироблену в конфедерації бойову техніку й озброєння. За даними швейцарських ЗМІ, йдеться про дозвіл третім країнам реекспортувати таке озброєння, зокрема й до України.

Одразу кілька країн передають Україні Leopard 2

Нагадаємо, Україна отримує одразу від кількох західних країн бойові танки Leopard 2. Наприкінці березня повідомлялося, що ФРН передала Україні 18 танків Leopard 2.

Leopard 2 - основний бойовий танк Бундесверу, а також перебуває на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії. Загалом було випущено понад 3,6 тисячі одиниць різних модифікацій цього танка.

Західні танки для ЗСУ: коли, скільки і що змінять на фронті?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Епіфаній проводить службу ПЦУ в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври на Різдво 7 січня 2023 року.

ПЦУ підтримала перехід на новий календар: що зміниться

Релігія4 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Долари США

Які наслідки матиме дефолт у США?

Які наслідки матиме дефолт у США?

Економіка32 хв. тому
Робота системи ППО в Києві, 16 травня

Відеокамери і робота ППО: як зупинити онлайн-трансляції

Відеокамери і робота ППО: як зупинити онлайн-трансляції

Суспільство6 год. тому
Столиця Казахстану Астана - поки що без українського посла

Що не так з призначенням посла України в Казахстані

Що не так з призначенням посла України в Казахстані

Політика6 год. тому
Винищувач виробництва США F-16

Що можуть винищувачі F-16 та МіГ-29?

Що можуть винищувачі F-16 та МіГ-29?

Конфлікти8 год. тому
external

Зрешечена кулями машина швидкої з України – в центрі Мюнхена

Зрешечена кулями машина швидкої з України – в центрі Мюнхена

Конфлікти9 год. тому01:02 хв.
Мешканці одного з прикордонних сіл бєлгородської області показують руйнування внаслідок бойових зіткнень

Що означає партизанська вилазка під Бєлгородом?

Що означає партизанська вилазка під Бєлгородом?

Політика24 год. тому
На головну сторінку