Швейцарія продасть танки Leopard 2 компанії-виробнику з ФРН

Згідно з рішенням уряду Швейцарії, компанія Rheinmetall зможе викупити 25 виведених з експлуатації швейцарських танків Leopard 2. Раніше про продаж цих танків просив Берлін, однак Україні їх не надаватимуть.

Уряд Швейцарії підтримав продаж 25 списаних бойових танків Leopard 2 німецькій компанії-виробнику Rheinmetall. Так, на засіданні у середу, 24 травня, швейцарські урядовці підтримали запит парламентської комісії на виведення з експлуатації 25 танків. Виведення з експлуатації цієї бойової техніки, яке ще має схвалити парламент, пов'язане з поверненням танків компанії Rheinmetall.

Берлін просив Берн дозволити викуп цих танків

Раніше віцепрем'єр і міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) і міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius) попрохали уряд у Берні дозволити викуп частини списаних швейцарських танків Leopard 2. Тоді в Берліні запевнили, що ці танки Україні не передадуть, а вони залишаться натомість у Німеччині або у партнерів по НАТО чи ЄС для поповнення їхнього власного танкового парку.

Читайте також: Швейцарія виділить Україні 1,7 мільярда доларів

Швейцарія має загалом 134 танки Leopard 2 у строю, а також 96 одиниць, які зняті з озброєння, однак у Берні планують реанімувати і модернізувати деякі з них, а також зберегти частину цих танків для тренувань та як донорів запчастин, зазначає Reuters.

Швейцарія може послабити обмеження на реекспорт зброї

Уряд Швейцарії не раз критикували за заборону третім країнам передавати Україні зброю швейцарського походження через специфічне розуміння формату швейцарського нейтралітету.

Читайте також: Шольц сподівається на дозвіл Швейцарії на реекспорт зброї Україні

Раніше в травні комісія Ради кантонів Федеральних зборів (парламенту) Швейцарії виступила за послаблення експортного контролю на вироблену в конфедерації бойову техніку й озброєння. За даними швейцарських ЗМІ, йдеться про дозвіл третім країнам реекспортувати таке озброєння, зокрема й до України.

Одразу кілька країн передають Україні Leopard 2

Нагадаємо, Україна отримує одразу від кількох західних країн бойові танки Leopard 2. Наприкінці березня повідомлялося, що ФРН передала Україні 18 танків Leopard 2.

Leopard 2 - основний бойовий танк Бундесверу, а також перебуває на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії. Загалом було випущено понад 3,6 тисячі одиниць різних модифікацій цього танка.