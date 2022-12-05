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Тумсо Абдурахманов був відомим критиком Кадирова
Тумсо Абдурахманов був відомим критиком КадироваФото: DW
ПолітикаШвеція

У Швеції вбили чеченського блогера Тумсо Абдурахманова

Валерій Сааков | Сергій Ромашенко
4 год. тому

Тумсо Абдурахманов був відомий критикою на адресу глави Чечні Рамзана Кадирова. За повідомленням чеченського опозиційного Telegram-каналу 1ADAT, блогера розстріляла вночі група осіб.

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У Швеції вбито відомого критика влади Чечні, блогера Тумсо Абдурахманова, повідомив у понеділок, 5 грудня, чеченський опозиційний Telegram-канал 1ADAT із посиланням на "інформаторів з Європи й Чечні". "Тумсо був розстріляний вночі групою осіб, і наразі з'ясовуються деталі вбивства", - йдеться в повідомленні. Жодних подробиць не наводять, водночас зазначають, що спецслужби сховали брата Тумсо Абдурахманова.

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"Радіо Свобода", посилаючись на соратників Абдурахманова, повідомляє, що того було вбито в ніч на 2 грудня. Будь-яких подробиць того, що сталося, також не наводять. Влада Швеції поки що не коментувала цієї інформації. Тумсо Абдурахманов перестав виходити на зв'язок у перших числах грудня. Правозахисники заявили, що він зник. Уже тоді з'явилися повідомлення, що блогера могли вбити, але на той момент це не підтвердилося.

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Тумсо Абдурахманов відомий своєю критикою влади Чечні. У 2015 році він виїхав з Росії після того, як у нього стався конфлікт із родичами глави Чечні Рамзана Кадирова. Він отримав політичний притулок у Швеції. У Чечні Абдурахманова звинувачують у зв'язках із джихадистами з "Ісламської держави". У 2020 і 2021 роках на життя Абдурахманова і його брата Мухаммада вже скоювали замах. У грудні 2021 року Тумсо Абдурахманов повідомив, що в Чечні викрали дев'ятьох його родичів.

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