  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаМолдова

У столиці Молдови Mercedes протаранив ворота посольства РФ

Сергій Ромашенко | Віолетта Чайковська
2 год. тому

Водій врізався у ворота російського посольства в Кишиневі та спробував втекти. Поліції довелося застосувати силу для його затримання.

https://p.dw.com/p/4UgcO
Посольство Росії в Кишиневі
Посольство Росії в КишиневіФото: Tim Somerset/Maxppp/dpa/picture alliance

У столиці Молдови Кишиневі водій автомобіля Mercedes протаранив зранку ворота посольства Росії, після чого спробував втекти, але після переслідування був затриманий поліцією, повідомило міністерство внутрішніх справ країни в середу, 2 серпня.

Поліцейські виявили машину нападника на шляху до міста Страшени. Попри вимоги поліції зупинитися, водій продовжив рух, розбивши дорогою два автомобілі. Зрештою поліцейські примусово зупинили авто в Страшенському районі. Люди не постраждали.

У липні влада Молдови у відповідь на "численні недружні дії" з боку Росії вирішила значно скоротити штат російського посольства в Кишиневі до 10 дипломатів і 15 технічних працівників.

Читайте також: Молдова викликала посла РФ після закидів Москви про "неіснуючу країну"

Як повідомлялося, 30 липня в Естонії затримали Аркадія Бабченка, який на очах у поліції закидав яйцями посольство РФ у Таллінні. Бабченко був опозиційним російським журналістом і в 2017 році покинув РФ, після чого два роки жив і працював в Україні, тоді виїхав до Ізраїлю, а в 2022 - в Естонію.

Перший посол України в РФ про ядерну зброю і Путіна

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Ізмаїльський порт (фото з архіву)

Румунія: Удар РФ по прикордонному Ізмаїлу - воєнний злочин

Конфлікти23 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Острів Ітуруп, архівне фото

Чи може Китай загарбати Курильські острови?

Чи може Китай загарбати Курильські острови?

Конфлікти21 год. тому
Паспортний контроль в аеропорту Гамбурга

ЄС запроваджує електронні "візи" для країн з безвізом

ЄС запроваджує електронні "візи" для країн з безвізом

Закон і право22 год. тому
external

Як зустріли в Батумі лайнер із російськими туристами

Як зустріли в Батумі лайнер із російськими туристами

Конфлікти24 год. тому01:46 хв.
Пекарня у Загребі: ціни зазначені і в євро, і в кунах

Як живеться Хорватії після переходу на євро

Як живеться Хорватії після переходу на євро

Економіка1 серпня 2023 р.
external

Дрони знову били по Москві: влучили в башту "Москва-Сіті"

Дрони знову били по Москві: влучили в башту "Москва-Сіті"

Конфлікти1 серпня 2023 р.01:36 хв.
Демонтаж радянського герба зі щита Батьківщини-матері почався 30 липня 2023 року

Як із "Батьківщини-матері" у Києві знімають герб СРСР

Як із "Батьківщини-матері" у Києві знімають герб СРСР

Історія31 липня 2023 р.8 фото
На головну сторінку