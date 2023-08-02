У столиці Молдови Mercedes протаранив ворота посольства РФ

Водій врізався у ворота російського посольства в Кишиневі та спробував втекти. Поліції довелося застосувати силу для його затримання.

У столиці Молдови Кишиневі водій автомобіля Mercedes протаранив зранку ворота посольства Росії, після чого спробував втекти, але після переслідування був затриманий поліцією, повідомило міністерство внутрішніх справ країни в середу, 2 серпня.

Поліцейські виявили машину нападника на шляху до міста Страшени. Попри вимоги поліції зупинитися, водій продовжив рух, розбивши дорогою два автомобілі. Зрештою поліцейські примусово зупинили авто в Страшенському районі. Люди не постраждали.

У липні влада Молдови у відповідь на "численні недружні дії" з боку Росії вирішила значно скоротити штат російського посольства в Кишиневі до 10 дипломатів і 15 технічних працівників.

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Як повідомлялося, 30 липня в Естонії затримали Аркадія Бабченка, який на очах у поліції закидав яйцями посольство РФ у Таллінні. Бабченко був опозиційним російським журналістом і в 2017 році покинув РФ, після чого два роки жив і працював в Україні, тоді виїхав до Ізраїлю, а в 2022 - в Естонію.