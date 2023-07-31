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ПолітикаЕстонія

Закидав яйцями посольство РФ: в Естонії затримали Бабченка

Олена Перепадя
27 хв. тому

Про те, що яйцями посольство Росії в Таллінні закидав саме Аркадій Бабченко, він повідомив у Facebook. Про його затримання та порушення справи за акцію повідомили естонські ЗМІ.

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Аркадій Бабченко
Аркадій БабченкФото: Reuters/Ukrainian Presidential Press Service/M. Lazarenko

В Естонії 30 липня затримали чоловіка, який пошкодив фасад посольства Росії в Таллінні. Чоловік закидав стіну російського посольства яйцями на очах у естонських поліцейських, повідомляє місцеве видання Delfi. 

За даними правоохоронців, ідеться про чоловіка 1977 року народження, щодо нього заведена справа. Delfi пише, що за непідтвердженою офіційно інформацією, затриманий - Аркадій Бабченко.

Сам Бабченко опублікував у Facebook фото, на якому його видно в поліцейському автомоблі. У коментарях до допису він підтвердив, що закидав яйцями посольство РФ у Таллінні.

Бабченко був опозиційним російським журналістом і остаточно залишив РФ у 2017 році та мешкав в Україні. 29 травня 2018 року в ЗМІ з'явилася інформація, що Бабченка застрелили в його будинку в Києві. Наступного дня Служба безпеки України заявила, що це було інсценування в рамках спецоперації з викриття російської агентури

У 2019 році Бабченко виїхав до Ізраїлю. З 2022 року мешкає в Естонії. В травні 2020 року російська Федеральна служба з фінансового моніторингу включила його до переліку терористів і екстремістів.

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