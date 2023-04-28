Кишинів викликав посла РФ після закидів про неіснуючу країну

У МЗС Молдови не стали коментувати закидати Москви про нібито "дрейф країни в бік поглинання Румунією", озвучені після новини про заборону в'їзду Володимиру Путіну. Однак викликали російського посла в міністерство.
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Міністерство закордонних справ (МЗС) і євроінтеграції Молдови у п’ятницю, 28 квітня, викликало посла Росії у зв'язку з неприйнятними висловлюваннями російських посадовців.
"МЗС не коментуватиме абсолютно неприйнятну мову заяв, які сьогодні зробили деякі російські посадовці, але ми наголошуємо, що посол Російської Федерації в Молдові Олег Васнецов буде викликаний до міністерства для надання пояснень щодо заяв на адресу нашої країни", - йдеться в повідомленні міністерства.
Речник Кремля Дмитро Пєсков погодився з позицією Медведєва, зазначивши, що також помічає "дрейф у бік поглинання Румунією".
Про заборону Путіну на в'їзд до Молдови оголосив прем'єр-міністр країни Дорін Речан. За його словами, існує "чорний список" громадян РФ, які не зможуть потрапити в державу. Водночас, за його словами, деякі посадовці дізнаються про те, що потрапили до списку, лише під час спроби в'їхати в Молдову.