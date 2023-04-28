Путіну заборонили в'їзд до Молдови - прем'єр-міністр країни

Про заборону Путіну на в'їзд до Молдови оголосив прем'єр-міністр країни Дорін Речан. За його словами, існує чорний список громадян РФ, які не зможуть потрапити в Молдову.

Президенту Росію Володимиру Путіну заборонено в'їзд до Молдови, заявив прем'єр-міністр країни Дорін Речан в інтерв'ю молдавському телебаченню в п'ятницю, 28 квітня.

Як повідомив Речан, у Молдові є чорний список громадян РФ, які не зможуть потрапити в країну. Водночас, за його словами, деякі посадовці дізнаються про те, що потрапили до списку, лише під час спроби в'їхати в Молдову.

"Колись ми зробимо публічний список, наразі достатньо того механізму, який працює сьогодні. Не знаю, чи варто витрачати ресурси держави на складання публічного списку", - пояснив він.

Речан зазначив, що "ніхто з тих, хто не мав в'їхати в країну, не в'їхав".

Читайте також: Експерт: Росія хоче повернути собі Молдову, як і Білорусь

Ордер МКС на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (МКС) 17 березня видав ордер на арешт Володимира Путіназа незаконну депортацію дітей з окупованих територій України до Росії.

Читайте також: Коментар: Ордер МКС на арешт Путіна - німб недоторканості зірвано

Путін став третім чинним главою держави, арешту якого вимагає МКС. Раніше МКС висував обвинувачення президенту Судану Омару аль-Баширу і правителю Лівії Муаммару Каддафі.

Росія не є учасницею Римського статуту і не визнає юридичної сили рішень МКС. Утім країни-учасниці статуту зобов'язані виконати рішення суду у разі, якщо Путін опиниться на їхній території, і заарештувати його. Німеччина вже пообіцяла зробити це.