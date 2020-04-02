У США зареєстровано ще 6,6 мільйона нових безробітних

У Сполучених Штатах через пандемію СOVID-19 знову різко зросла кількість безробітних. За останній тиждень зареєстровано ще 6,6 мільйона первинних заяв на допомогу з безробіття, повідомило у четвер, 9 квітня, міністерство праці США. З урахуванням цих даних у США тільки за останні три тижні роботу втратили майже 17 мільйонів ​​осіб.

Реальне число нових безробітних може виявитися вищим, адже як повідомляють американські ЗМІ, біржі праці через величезний наплив безробітних перевантажені. Тож багато безробітних навіть не можуть подати заяву на виплату допомоги.

ФРС запускає багатотрильйонну програму допомоги

Поширення коронавірусу SARS-CoV-2 має катастрофічні наслідки для економіки США й всього світу. Зупинено цілі галузі економіки, багато компаній змушені припинити або істотно обмежити свою діяльність.

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Тим часом 9 квітня Федеральна резервна система (ФРС) США запустила гігантську програму стимулювання економіки на суму в 2,3 трильйона доларів. На ці кошти планується надати підтримку, в першу чергу, підприємствам і місцевим органам влади та управління.

За даними університету Джонса Хопкінса, станом на другу половину дня 9 квітня, в США зафіксовано понад 432,5 тисячі випадків зараження коронавірусом, з яких понад 14,8 тисячі з летальним кінцем.