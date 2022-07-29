У США продали "наручний годинник Гітлера" за понад мільйон доларів

Наручний годинник, який нібито належав німецькому диктатору Адольфу Гітлеру (Adolf Hitler), продали 28 липня на торгах в аукціонному домі Alexander Historical Auctions у штаті Меріленд, США, за більш ніж 1,1 мільйона доларів.

На золотому корпусі годинника зображений орел, свастика та ініціали лідера німецьких нацистів. Сума, за яку продали лот, виявилася значно нижчою, ніж його стартова ціна: за аксесуар розраховували виручити від двох до чотирьох мільйонів доларів.

Згідно з даними аукціонного будинку, золотий годинник подарували Гітлеру в 1933 році члени Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини. Аксесуар нібито виявив французький солдат у колишній альпійській резиденції диктатора в Берхтесгадені 4 травня 1945 року - через чотири дні після самогубства Гітлера в Берліні. Стверджується, що годинник перебував у володінні сім'ї солдата протягом десятиліть.

"Годинник Гітлера", який став лотом аукціону Alexander Historical Auctions

На аукціоні продали й низку інших артефактів нацистської епохи. Так, за даними сайту Alexander Historical Auctions, за імперського орла, який, імовірно, перебував у рейхсканцелярії в Берліні, заплатили 200 тисяч доларів. Бронзовий бювар, на якому Гітлер, нібито підписав Мюнхенську угоду 1938 року про "приєднання" прикордонних територій Чехословаччини, населених німцями, до нацистської Німеччини, придбали за 290 тисяч доларів.

Різка критика з боку єврейських організацій

Ще до початку торгів організатори зазнали різкої критики. Європейська асоціація єврейських організацій закликала скасувати аукціон. "Продавати такі предмети - огидно", - заявив голова асоціації, рабин Менахем Марголін у відкритому листі, адресованому організаторам. За його словами, спадщині нацизму місце в музеях, якщо це вже так необхідно, але точно не на торгах. Він наголосив, що продаж предметів, які належали організатору Голокосту, жодним чином не сприяє вивченню уроків із жахів нацистської епохи, та нагадав про шість мільйонів євреїв, які стали жертвами нацистів. Лист підписали понад 30 представників єврейських організацій з Європи та Ізраїлю, включаючи німецько-ізраїльське товариство у Берліні.

У 2017 році аукціонний дім Alexander Historical Auctions вже виставляв на торги червоний телефон Гітлера, знайдений у бункері фюрера в Берліні після закінчення війни, за 243 тисячі доларів. Це також спричинило жорстку критику.

Читайте також: Куди подіти голову Гітлера та інші артефакти "третього рейху"?