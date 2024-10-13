У США звинувачують РФ і КНР у блокуванні заяви країн АСЕАН

Росія і Китай заблокували запропоновану консенсусну заяву для Східно-Азійського саміту, підготовлену країнами Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), повідомило в суботу, 12 жовтня, агентство Reuters із посиланням на неназваного американського чиновника. Він уточнив, що блокування з боку РФ і КНР відбулося переважно через заперечення з приводу формулювань, що стосуються спірного Південнокитайського моря.

Проєкт заяви, розроблений на основі консенсусу АСЕАН, що складається з 10 країн, представили на зустрічі 18 держав Східної Азії в Лаосі ввечері 10 жовтня, розповів співрозмовник агентства. За його словами, представники США, Японії, Австралії, Південної Кореї та Індії заявили про свою готовність підтримати проєкт, проте росіяни і китайці сказали, що вони "не можуть і не будуть" ухвалювати цю заяву.

Як зазначає Reuters, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив на пресконференції у В'єнтьяні в п'ятницю, що підсумкову декларацію не ухвалили через "наполегливі спроби США, Японії, Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії перетворити її на суто політичну заяву".

Китай хоче контролювати майже все Південнокитайське море

Китай претендує майже на все Південнокитайське море і посилює тиск на конкурентів, включно з кількома країнами АСЕАН, зокрема Філіппінами. АСЕАН протягом кількох років вела переговори з Пекіном про кодекс поведінки для стратегічного водного шляху, уточнює Reuters.

Пекін заявляє, що підтримує такий кодекс, проте не визнає рішення арбітражного суду від 2016 року, в якому йдеться про те, що претензії Китаю на більшу частину Південнокитайського моря не мають під собою підстав згідно з Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS), підписантом якої є Пекін. При цьому, за словами джерела Reuters, в UNCLOS "не було жодного формулювання, яке б віддавало перевагу якомусь претенденту перед іншим".

Історія спору Китаю і Філіппін за Південнокитайське море

У липні 2016 року Постійна палата третейського суду (ППТС) у Гаазі визнала незаконними домагання Китаю на територію більшої частини Південнокитайського моря. Також суд постановив, що жоден з островів і рифів в архіпелазі Спратлі не є ексклюзивною економічною зоною Китаю. До міжнародного арбітражного суду в Гаазі Філіппіни звернулися в січні 2013 року.

Сама територіальна суперечка ведеться через деякі острови архіпелагу Спратлі, які розсипані в Південнокитайському морі на площі понад 420 тисяч кв. км і контролюються різними сусідніми державами, а також через деякі інші рифи та скельні групи.