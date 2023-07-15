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Китай закликає ЄС не політизувати економічні питання

Євгенія Наконечна
3 год. тому

Китайський дипломат Ван Ї заявив верховному дипломату ЄС Жозепу Боррелю, що між Китаєм і ЄС немає фундаментального конфлікту. Пекін прагне зміцнити діалог з ЄС.

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Керівник зовнішньополітичного бюро Комуністичної партії Китаю Ван Ї на саміті АСЕАН
Керівник зовнішньополітичного бюро Комуністичної партії Китаю Ван Ї на саміті АСЕАНФото: Mast Irham/Pool Photo/AP/picture alliance

Колишній міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) в Індонезії заявив у розмові з верховним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем, що Китай і ЄС повинні зміцнювати комунікацію та взаємну довіру. За його словами, ЄС не повинен вагатися і тим більше відступати від своїх слів і дій. Ван також закликав не політизувати економічні питання, повідомляє Reuters у суботу, 15 липня. На переконання Вана, між Китаєм і ЄС не існує фундаментального конфлікту.

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Боррель, зі свого боку, назвав розмову з Ваном "конструктивною та детальною". Він також пояснив очікування ЄС щодо ролі Китаю у припиненні  війни Росії проти України, написав Боррель у своєму Twitter. За його словами, у розмові ішлося також про стабільність і статус-кво у Тайванській протоці.

Нагадаємо, на саміті у Брюсселі наприкінці червня лідери ЄС заявили, що  Китайська Народна Республіка є для ЄС партнером, конкурентом і системним суперником одночасно. Цього тижня Німеччина вперше представила власну стратегію щодо Китаю - у ній країна оцінюється набагато критичніше, ніж раніше. Зокрема, Німеччина має намір зменшити економічну залежність від Китаю.

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