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ПолітикаСполучені Штати Америки

У США розпочалися мирні переговори між Баку і Єреваном

Анастасія Шепелева
38 хв. тому

Державний секретар США Ентоні Блінкен відкрив триденні мирні переговори з главами МЗС Вірменії та Азербайджану, які охоплюватимуть "дуже чутливі сфери".

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Ентоні Блінкен
Ентоні БлінкенФото: Leon Neal/AP/picture alliance

У Сполучених Штатах Америки у вівторок, 27 червня, розпочалися триденні мирні переговори між Вірменією та Азербайджаном, пише агенція AFP.

Переговори відбуваються  в офісі Державного департаменту недалеко від Вашингтона за зачиненими дверима. У них беруть участь голови міністерств закордонних справ двох країн за посередництва держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Ми продовжуємо вірити, що миру можна досягти, а прямий діалог є ключем до вирішення питань, що залишилися, і досягнення тривалого і гідного миру", - заявив речник Державного департаменту Метью Міллер напередодні переговорів, які, за його словами, охоплюватимуть "дуже чутливі" сфери.

Блінкен зустрівся з главою МЗС Віременії

Раніше у вівторок глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян обговорив з Ентоні Блінкеном питання нормалізації вірмено-азербайджанських відносин. Як повідомили в МЗС Вірменії, вони обговорили "питання регіональної безпеки і стабільності, процес нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном".

Під час зустрічі Мірзоян і Блінкен заявили про важливість забезпечення процесу делімітації між Вірменією та Азербайджаном на основі Алма-Атинської декларації і карт 1975 року, відведення військ від кордону, "що стане важливим фактором встановлення довгострокового миру в регіоні".

Раніше РФ традиційно виступала посередником між Баку та Єреваном, втім, на тлі повномасштабної війни РФ проти України Сполучені Штати і Європейський Союз стають все більш активними у врегулюванні Карабаського конфлікту.

Як зауважує AFP, Вірменія неодноразово звинувачувала російських миротворців у невиконанні обіцянок щодо захисту етнічних вірмен відповідно до домовленості про припинення вогню 2020 року.

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Суперечка через рух Лачинським коридором

Минулого тижня Росія натиснула на Азербайджан, щоб той дозволив рух через Лачинський коридор, який з'єднує Вірменію з Нагірним Карабахом - територією з переважно етнічним вірменським населенням, яка фактично контролюється Єреваном з часів війни під час розпаду СССР.

До того Міжнародний комітет Червоного Хреста заявляв, що Азербайджан заблокував доступ для конвоїв, які доставляють допомогу до Карабаху, що спричиняє занепокоєння з приводу нестачі продовольства і медикаментів.

Як заявили в Москві, Азербайджан порушує свої зобов'язання щодо забезпечення безперешкодного руху. Водночас Баку наполягає на тому, що цивільні особи і конвої з гуманітарною допомогою можуть проїжджати, а блокаду з грудня номінально влаштували азербайджанські активісти на знак протесту проти незаконного видобутку корисних копалин.

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