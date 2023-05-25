Азербайджан і Вірменія заявили про взаємне визнання кордонів

Під час зустрічі у Москві лідери Вірменії та Азербайджану домовилися про взаємне визнання Єреваном і Баку територіальної цілісності.

Баку і Єреван домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності. Такі заяви були зроблені прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим під час засідання Вищої євразійської економічної ради в Москві в четвер, 25 травня, пише "Новая газета".

"Я хочу підтвердити, що Вірменія і Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності один одного і на цій основі, можна сказати, ми досить добре просуваємося до врегулювання наших відносин", - сказав Пашинян.

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Раніше, 22 травня, Пашинян заявив на пресконференції в Єревані, що визнає територіальну цілісність Азербайджану, куди входить і Нагірний Карабах, але за умови забезпечення там безпеки вірменського населення.

Зі свого боку Алієв 25 травня наголосив, що у Баку і Єревана є можливість виходу на мирну угоду, "тим більше з огляду на те, що Вірменія офіційно визнала Карабах частиною Азербайджану".

Суперечка Алієва і Пашиняна

Водночас, як пишуть російські ЗМІ, Нікол Пашинян на розширеному засіданні Вищої євразійської економічної ради висловив незадоволення використанням Ільхамом Алієвим вислову "зангезурський коридор ", яке, на думку прем'єра Вірменії, пов'язане з територіальними претензіями Азербайджану до його країни. Як наголосив Пашинян, у тристоронній заяві лідерів Вірменії, Азербайджану та Росії згадується лише Лачинський коридор, що зв'язує Вірменію з Нагірним Карабахом.

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У відповідь Алієв вказав, що територіальних претензій у його словах немає, а використаний ним термін прийнятий у міжнародній практиці.

Розбіжності між лідерами Вірменії та Азербайджану викликала також оцінка ситуації в Лачинському коридорі. З точки зору Пашиняна, він зараз заблокований. Алієв не погодився з цим.





