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Фото: Fabrice Coffrini/AFP
ПолітикаЄвропа

У США розкритикували Credit Suisse через нацистські рахунки

Ольга Лебедєва
1 год. тому

Банк Credit Suisse продовжував обслуговувати рахунки нацистських злочинців і в XXI столітті, деякі з них - аж до 2020 року, заявили Сенаті США та закликали продовжити розслідування.

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Один із найбільших швейцарських банків Credit Suisse до 2020 року продовжував обслуговувати рахунки, пов'язані з нацистськими злочинцями, заявив комітет із бюджету Сенату США.

Згідно з результатами розслідування, оприлюдненими у Вашингтоні 18 квітня, в День пам'яті жертв Голокосту, банк вів рахунки щонайменше 99 осіб, які були високопоставленими нацистськими чиновниками в Німеччині або членами пов'язаних із нацистами угруповань в Аргентині.

70 рахунків, найімовірніше пов'язаних із нацистами в Аргентині, були відкриті в Credit Suisse після 1945 року, а щонайменше 14 з них продовжували обслуговувати в XXI столітті, деякі - аж до 2020 року, йдеться в заяві комітету.

Автори розслідування виявили 21 рахунок відомих високопоставлених нацистів. Один із них належав засудженому на Нюрнберзькому процесі нацистському командиру, ще один - засудженому командиру СС. Крім того, Credit Suisse вів рахунки, що належали німецькому чиновнику, якого судили та виправдали в Нюрнберзі, а також нацистському вченому, який перебував в ув'язненні під час Нюрнберзького процесу.

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Сенат США: Розслідування щодо Credit Suisse треба продовжити

У Сенаті зазначили, що результати розслідування не є повними у зв'язку з тим, що банк перешкоджав розслідуванню. Його проводила консалтингова компанія AlixPartners після численних закликів правозахисників. Credit Suisse раніше обмежив внутрішнє розслідування, а потім звільнив незалежного омбудсмена, який керував перевіркою ймовірних рахунків нацистів.

За підсумками розслідування американські сенатори закликали вжити додаткових заходів для розкриття активів на деяких рахунках швейцарського банку після 1945 року. За їхніми словами, виявлені дані "порушують нові питання про можливу підтримку банком нацистів, які переховувалися від правосуддя після Другої світової війни".

Дії Credit Suisse досі не відповідали стандартам ретельного розслідування нацистських справ, але тепер банк пообіцяв продовжити розслідування пов'язаних із нацистами рахунків, заявили в Сенаті США та пообіцяли ретельно стежити за цим процесом.

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