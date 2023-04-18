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"Марш живих"
"Марш живих"Фото: Wojciech Grabowski/Zuma/IMAGO
ІсторіяПольща

У Польщі вшанували пам'ять жертв Голокосту "Маршем живих"

Віталій Кропман | Анастасія Шепелева
1 год. тому

Тисячі молодих євреїв із багатьох країн світу разом із кількома людьми, які вижили в "Аушвіці", пройшли маршем від колишнього головного табору до "Біркенау" - головного місця масових убивств.

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Тисячі молодих євреїв з багатьох країн світу у вівторок, 18 квітня, вшанували "Маршем живих" пам'ять шести мільйонів жертв Голокосту в колишньому німецькому таборі смерті "Аушвіц-Біркенау".

Разом із кількома людьми, які вижили в цьому нацистському пеклі, вони пройшли пішки від колишнього головного табору до розташованого за три кілометри концентраційного табору "Біркенау" - головного місця масових убивств. Маршрут проклали тим самим шляхом, яким нацисти гнали в'язнів на смерть. В історії Голокосту ці гоніння стали відомі як "Марші смерті".

Серед учасників акції була 93-річна Халіна Біренбаум з Ізраїлю, яка ховалася в підвалі під час повстання у Варшавському гетто в 1943 році, а потім була депортована в "Аушвіц" поблизу Освенціма.  

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"Марш життя" відбувається 35-й рік поспіль. Цього року він повернувся до звичайного режиму після трьох років обмежень, спричинених пандемією COVID-19. За оцінкою організаторів - однойменної асоціації з Нью-Йорка - за минулі роки в марші взяли участь понад 300 тисяч людей.

В Ізраїлі пам'ятні заходи, присвячені Дню Катастрофи і героїзму єврейського народу, розпочалися ввечері 17 квітня в єрусалимському меморіальному комплексі "Яд Вашем", де відбулася центральна державна церемонія. 18 квітня пам'ять загиблих за часів Голокосту вшанували хвилиною мовчання по всьому Ізраїлю.

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