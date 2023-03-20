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Швейцарський банк UBS придбав інший банк Credit Suisse, що перебуває у кризіФото: Arnd Wiegmann/Getty Images
ЕкономікаШвейцарія

Один з найбільших банків Швейцарії UBS купив Credit Suisse

Степан Смишляєв | Даниїл Сотников
9 хв. тому

Банк UBS за активної участі швейцарських регуляторів купив за три мільярди франків Credit Suisse, що перебуває в кризі.

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Швейцарський банк UBS у неділю, 19 березня, придбав інший банк Швейцарії Credit Suisse за три мільярди швейцарських франків (близько 3,04 мільярда євро. - Ред.), повідомив Національний банк країни.

Злиття двох найбільших та найстаріших кредитних установ Швейцарії відбувається за підтримки влади країни. Швейцарські регулятори були змушені втрутитися та організувати угоду, щоб запобігти поширенню кризи довіри з Credit Suisse на фінансову систему країни загалом.

Очікується, що злиття буде оформлено до кінця 2023 року. Угода передбачає викуп акцій Credit Suisse за ціною 0,76 франка за одиницю, наголошується в заяві UBS.

Влада надала обом банкам гарантію ліквідності у розмірі 100 мільярдів франків (близько 101 мільярда євро. - Ред.) на додаток до кредиту у розмірі 50 мільярдів франків (близько 50,6 мільярда євро. - Ред.), повідомив на пресконференції в Берні президент Швейцарії Ален Берсе.

Це - "найкраще рішення щодо забезпечення довіри фінансовій системі" Швейцарії, додав він. Як повідомили на пресконференції, злиття було схвалено швейцарським фінансовим регулятором FINMA.

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Криза довіри у Credit Suisse

Проблеми Credit Suisse, які тривають не перший рік, загострилися під час банківської кризи, що розвивається зараз. 15 березня у банку відбулося найбільше за його історію падіння акцій - на 30 відсотків. Як писала газета Financial Times із посиланням на джерела, на тлі побоювань за фінансове становище банку за добу відтік депозитів із нього перевищив 10 мільярдів франків (близько 10,1 мільярда євро. - Ред.),

Після цього розпочалися переговори щодо порятунку банку. "Дефолт системно значущого банку мав би непередбачувані наслідки як у Швейцарії, так і за кордоном", - наголосила на пресконференції міністерка фінансів Швейцарії Карін Келлер-Зуттер.

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