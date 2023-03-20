Один з найбільших банків Швейцарії UBS купив Credit Suisse
Степан Смишляєв | Даниїл Сотников
9 хв. тому
Банк UBS за активної участі швейцарських регуляторів купив за три мільярди франків Credit Suisse, що перебуває в кризі.
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Швейцарський банк UBS у неділю, 19 березня, придбав інший банк Швейцарії Credit Suisse за три мільярди швейцарських франків (близько 3,04 мільярда євро. - Ред.), повідомив Національний банк країни.
Злиття двох найбільших та найстаріших кредитних установ Швейцарії відбувається за підтримки влади країни. Швейцарські регулятори були змушені втрутитися та організувати угоду, щоб запобігти поширенню кризи довіри з Credit Suisse на фінансову систему країни загалом.
Очікується, що злиття буде оформлено до кінця 2023 року. Угода передбачає викуп акцій Credit Suisse за ціною 0,76 франка за одиницю, наголошується в заяві UBS.
Влада надала обом банкам гарантію ліквідності у розмірі 100 мільярдів франків (близько 101 мільярда євро. - Ред.) на додаток до кредиту у розмірі 50 мільярдів франків (близько 50,6 мільярда євро. - Ред.), повідомив на пресконференції в Берні президент Швейцарії Ален Берсе.
Це - "найкраще рішення щодо забезпечення довіри фінансовій системі" Швейцарії, додав він. Як повідомили на пресконференції, злиття було схвалено швейцарським фінансовим регулятором FINMA.
Проблеми Credit Suisse, які тривають не перший рік, загострилися під час банківської кризи, що розвивається зараз. 15 березня у банку відбулося найбільше за його історію падіння акцій - на 30 відсотків. Як писала газета Financial Times із посиланням на джерела, на тлі побоювань за фінансове становище банку за добу відтік депозитів із нього перевищив 10 мільярдів франків (близько 10,1 мільярда євро. - Ред.),
Після цього розпочалися переговори щодо порятунку банку. "Дефолт системно значущого банку мав би непередбачувані наслідки як у Швейцарії, так і за кордоном", - наголосила на пресконференції міністерка фінансів Швейцарії Карін Келлер-Зуттер.