У США порушили справи проти кількох російських олігархів

У Нью-Йорку, Вашингтоні та в американських штатах Флорида та Джорджія порушено справи проти кількох олігархів, зокрема Андрія Костіна, який очолює другий за величиною російський банк ВТБ.

Незадовго до другої річниці початку повномасштабної війни Росії проти України Сполучені Штати оголосили порушення судових справ проти кількох російських олігархів. "Міністерство юстиції як ніколи раніше прагне припинити незаконний потік грошей, що підживлює війну Путіна, та притягти до відповідальності тих, хто й надалі його підтримує", - заявив у четвер, 22 лютого, генпрокурор США Меррік Браян Гарланд, якого цитує сайт американського мін'юсту . Він оголосив низку заходів, вжитих його відомством "для забезпечення судового переслідування" та "арешту активів" цих "важливих для Кремля" російських "воєнних гравців".

У Нью-Йорку, Вашингтоні та в американських штатах Флорида та Джорджія порушено справи проти кількох олігархів, зокрема Андрія Костіна, який очолює другий за величиною російський банк - "ВТБ Банк". Костіна звинувачують у США у відмиванні грошей та обході санкцій. Він має дві яхти, загальна вартість яких, за даними міністерства юстиції США, становить понад 125 мільйонів доларів.

Представники американського мін'юсту також відзвітували про результати роботи міжвідомчої оперативної групи KleptoCapture, сформованої у березні 2022 року для боротьби з обходом санкцій. За повідомленням видання The Washington Post , на пресконференції було офіційно озвучено заяву про заочне звинувачення Андрія Костіна за порушення санкцій.

У США заарештували ексспіввласника російського банку та його помічника

Крім того, влада США затримала колишнього співвласника російського банку "Открытие" Вадима Бєляєва, який після переїзду до Нью-Йорка змінив прізвище на Вольфсон, повідомив 22 лютого американський мін'юст, уточнивши, що разом з ним затримано громадянина США Геннона Бонда.

У повідомленні міністерства йдеться, що Бєляєв та Бонд брали участь у схемі ухилення від санкцій щодо голови ВТБ Андрія Костіна, запроваджених у 2018 році. Зокрема, стверджує мін'юст, вони допомагали стежити за майном Костіна у курортному місті Аспен у штаті Колорадо та навіть займалися підготовкою його продажу.

За даними влади, Костін придбав будинок в Аспені в 2010 році за 13,5 млн доларів (12,5 млн євро), але це майно потрапило до списку санкцій Управління з контролю за іноземними активами мінфіну США. За даними відомства, керівник "ВТБ Банку" мав намір продати нерухомість за 12 млн доларів. Мін'юст США звинуватив Костіна заочно у порушенні обмежувальних заходів та у відмиванні коштів.

У 2018 році під санкції потрапили 38 імен із РФ

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Костіна 6 квітня 2018 року. Крім нього, того дня в список санкцій внесли ще 37 російських бізнесменів, чиновників і компаній. У своїй тодішній заяві мінфін США зазначив, що обмеження запроваджують "у відповідь на сукупність зловмисної діяльності російського уряду по всьому світу, яка триває і стає дедалі зухвалішою". Костін тоді заявив, що "переживе відсутність змоги відвідувати США".

Крім того, у березні 2022 року під санкції США також потрапили 10 членів правління банку ВТБ. У грудні 2022 року мінфін США також запровадив санкції щодо 17 дочірніх компаній "ВТБ Банку".

Вадим Бєляєв виїхав із Росії після того, як російський центробанк санував банк "Открытие" у серпні 2017 року, уточнює агентство "РБК". У 2022 році цю фінустанову продали "ВТБ Банку".

США та ЄС запровадили низку санкцій проти Москви з моменту початку російської війни проти України. Крім того, у Вашингтоні пригрозили РФ новими "значними" санкціями в зв'язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального.

Читайте також: США пред'явили обвинувачення Курченку й російським олігархам