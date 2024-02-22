США пред'явили обвинувачення Курченку й російським олігархам

До других роковин повномасштабної війни РФ проти України США пред'явили обвинувачення Сергію Курченку та деяким російським олігархам.

Сполучені Штати Америки в четвер, 22 лютого, пред'явили обвинувачення українському олігарху-втікачу в РФ Сергію Курченку та деяким російським олігархам.

Напередодні других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що "міністерство юстиції як ніколи віддане перекриттю потоку незаконних коштів, які підживлюють війну (президента РФ Володимира) Путіна, і притягненню до відповідальності тих, хто продовжує її уможливлювати".

"Саме тому сьогодні ми оголошуємо декілька додаткових дій, щоб притягнути до відповідальності та арештувати активи підсанкційних пособників Кремля та російських військових", - цитує його агенція AFP.

Зокрема, міністерство юстиції пред'явило обвинувачення Курченку - у відмиванні коштів і використанні підставних компаній для продажу в США металопродукції на понад 330 мільйонів доларів.

Голову правління російського державного банку "ВТБ" Андрія Костіна суд Нью-Йорка звинуватив в ухиленні від санкцій та відмиванні коштів для підтримки двох суперяхт, вартістю понад 135 мільйонів доларів. Його також висунули обвинувачення в причетності до схеми ухилення від санкцій, пов'язаної з елітним будинком в Аспені у штаті Колорадо.

Міністерство юстиції США також оприлюднило доповнений обвинувальний акт проти росіянина Владислава Осипова, який живе в Швейцарії, та запропонувало мільйон доларів винагороди за його арешт. Його звинувачують в банківському шахрайстві, пов'язаному з експлуатацією суперяхти Tango, арештованої в російського олігарха Віктора Вексельберга.

Заступниця генерального прокурора США Ліза Монако заявила, що ця операція призвела до "блокування, арешту та конфіскації майже 700 мільйонів доларів активів" і арешту понад 70 осіб за порушення санкцій та експортного контролю.