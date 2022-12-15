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Володимир ПотанінФото: Sergei Karpukhin/dpa/TASS/picture alliance
ЕкономікаРосійська Федерація

Мінфін США ввів санкції щодо російського олігарха Потаніна

Тетяна Кирилюк
9 хв. тому

Під обмежувальні заходи США також потрапили 17 дочірніх компаній другого за величиною банку у Росії - "ВТБ Банку".

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Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) оновило санкційний список, додавши до нього ряд фізичних осіб та організацій, пов'язаних з фінансовим сектором Росії. До списку, зокрема, потрапив один з найбагатших людей Росії олігарх Володимир Потанін, і його родина. А також - низка російських компаній, зокрема ПАТ "Росбанк", співвласником якого є Потанін, і його холдинг "Інтеррос". Про це у четвер, 15 грудня, повідомляється на сайті міністерства фінансів США.

У заяві відомства зазначається, що це "ще більше поглибить ізоляцію Росії від світових ринків" і "ще більше обмежить здатність режиму Путіна фінансувати жахливу війну проти України".

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Хто ще поповнив санкційний список США

Мінфін США також запровадив санкції щодо 17 дочірніх компаній другого за величиною банку у Росії - "ВТБ Банку", який потрапив під обмежувальні заходи США ще в лютому 2022 року.

Також у санкційний список потрапив перший заступник очільника російського уряду Андрій Бєлоусов, губернатори ряду російських регіонів та низка державних діячів.

До санкційного списку були включені і громадяни України, зокрема, Володимир Ліпандін, якого у травні російська окупаційна влада призначила очільником так званої "поліції" Херсонської області. 

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