Мінфін США ввів санкції щодо російського олігарха Потаніна
Тетяна Кирилюк
9 хв. тому
Під обмежувальні заходи США також потрапили 17 дочірніх компаній другого за величиною банку у Росії - "ВТБ Банку".
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Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) оновило санкційний список, додавши до нього ряд фізичних осіб та організацій, пов'язаних з фінансовим сектором Росії. До списку, зокрема, потрапив один з найбагатших людей Росії олігарх Володимир Потанін, і його родина. А також - низка російських компаній, зокрема ПАТ "Росбанк", співвласником якого є Потанін, і його холдинг "Інтеррос". Про це у четвер, 15 грудня, повідомляється на сайті міністерства фінансів США.
У заяві відомства зазначається, що це "ще більше поглибить ізоляцію Росії від світових ринків" і "ще більше обмежить здатність режиму Путіна фінансувати жахливу війну проти України".