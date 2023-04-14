"Злив" документів у США: підозрюваному висунули звинувачення

Суд американського міста Бостон у п'ятницю, 14 квітня, офіційно висунув звинувачення службовцю Повітряних сил Національної гвардії США Джеку Т. (у німецьких ЗМІ, як правило, не називають повне ім'я обвинуваченого до винесення вироку), якого напередодні затримали через "злив" у вільний доступ нібито "секретних документів" американської розвідки.

Чоловіка звинуватили в "несанкціонованому зберіганні та передачі інформації про національну оборону", а також у "несанкціонованому вилученні та зберіганні секретних документів або матеріалів", пише агенція AFP.

Підозрюваного затримали до слухання щодо призначення йому запобіжного заходу, яке призначене на середу, 19 квітня.

Що відомо про Джека Т.

21-річний Джек Т. служив у званні рядового в розвідувальному підрозділі Військово-повітряних сил Національної гвардії США в Массачусетсі. Службу він розпочав у 2019 році. За словами джерела Bloomberg, спеціалізацією Т. була кібербезпека, завдяки чому він і міг мати доступ до секретних даних.

За даними ЗМІ, він публікував численні секретні матеріали у закритому чаті, який був створений у 2020 році, на популярній у геймерів платформі Discord. У групі під назвою Thug Shaker Central було близько 25 осіб, в основному чоловіків і підлітків, яких "об'єднувала любов до зброї, військової справи та релігії".

Адміністратором та лідером спільноти був чоловік під ніком OG. За даними ЗМІ, це є Джек Т.

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Як стався "витік" документів

28 лютого цього року інший учасник Thug Shaker Central вперше опублікував кілька десятків фотографій OG на іншому сервері Discord, пов'язаному з YouTube-блогером під ніком wow mao. На початку березня 10 документів звідти було викладено на сервері геймерів, присвяченому грі Minecraft, а потім стали доступні широкому загалу.

Співробітники ФБР затримали Джека Т. 13 квітня у його будинку в Дайтоні, штат Массачусетс. Наразі йому загрожує позбавлення волі на десятки років, пише The New York Times. Як пояснює видання, кожен опублікований документ фігуруватиме у справі як окремий пункт звинувачення, за кожним з яких йому загрожує до 10 років. За даними агентства Reuters, всього могло бути оприлюднено понад сотню документів.

NYT пише з посиланням на джерела в Пентагоні, що доступ, аналогічний тому, що мав Т., можуть мати десятки тисяч людей. Практика такого масштабного обміну конфіденційними даними почалася після терактів 11 вересня 2001 року. Ідея полягала в тому, що ширше розповсюдження розвідінформації може допомогти запобігти новій атаці території США, уточнює агенство Bloomberg.

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Тим часом глава Пентагону Ллойд Остін розпорядився переглянути процедури контролю доступу до розвідданих, аби запобігти повторенню подібних ситуацій.