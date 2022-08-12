У Сирії опозиціонери обурені закликом Туреччини до примирення з Асадом

У Сирії противники режиму в Дамаску обурені закликом глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу змиритися з президентом Сирії Башаром Асадом. У північній та північно-західній частинах Сирії після традиційної п'ятничної молитви 12 серпня лунали заклики до акцій протесту.

Невдоволення спалахнуло і в сирійських містах, які перебувають під контролем турецьких військ, зокрема в Афріні та Ель-Бабі. У провінції Ідліб, підконтрольній переважно ісламістам та джихадистам, лунали заклики до організації протестів на кордоні з Туреччиною. Окремі акції протесту відбулися ще вночі. В Ель-Бабі демонстранти спалили турецький прапор і скандували: "Немає примирення!"

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Напередодні Чавушоглу заявив в Анкарі, що опозицію і режим у Сирії доведеться колись примирити, в іншому разі, за його словами, міцного миру не буде.

Агентство AFP зазначає, що ця заява очевидно свідчить про зміну курсу Анкари. Після початку війни в Сирії у 2011 році Туреччина рішуче дистанціювалася від режиму Асада та надавала підтримку його супротивникам, у тому числі військову. Ще у травні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган називав режим Асада "смертоносним".