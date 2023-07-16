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У Середземному морі врятували кілька десятків людей

Євгенія Наконечна
2 год. тому

Моторний човен німецької благодійної організації зняв людей з дрейфуючого човна. У Тунісі представники ЄС обговорюють міграційну угоду з владою африканської республіки.

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Люди врятовані поруч з островом Лампедуза у Середземному морі
Люди врятовані поруч з островом Лампедуза у Середземному моріФото: Raphael Schumacher/ SOS Humanity

Моторна яхта німецької благодійної організації Resqship  врятувала у Середземному морі 41 людину. За даними самої організації, серед врятованих з дрейфуючого човна вагітна жінка та чотирирічна дитина, а також багато неповнолітніх. Усі мігранти доставлені на італійський острів Лампедуза, повідомляє у неділю, 16 липня, AFP з посиланням на Resqship. Загалом за останні шість днів різними організаціями було врятовано 513 осіб.

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За даними проєкту Організації з міграції ООН (IOM) "Зниклі безвісти мігранти", за перші шість місяців цього року у Середземному морі загинули або зникли безвісти щонайменше 1874 людини. Минулого року за той самий період їх було 1108.

Угода з Тунісом для подолання міграційної кризи

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) 16 липня проведе подальші переговори з президентом Тунісу Каїсом Саїдом щодо міграційної угоди. У переговорах у Тунісі також беруть участь глава уряду Італії Джорджа Мелоні і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. У рамках угоди Туніс може отримати 1 мільярд євро для підтримки економіки країни, з яких 105 мільйонів євро спрямують безпосередньо на подолання "міграційної кризи".

Близько місяця тому фон дер Ляєн, Мелоні і Рютте вже зустрічалися з Саїдом. Президент Тунісу тоді наголосив, що будь-яка угода не повинна бути досягнута за рахунок його країни. Він виключив роль Тунісу як "прикордонної поліції для Європи". За даними Організації Об'єднаних Націй, лише цього року до Італії з Тунісу прибуло понад 30 000 мігрантів.

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