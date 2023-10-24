У Секторі Гази загинули двоє українських дітей - МЗС

Жертвами ракетного обстрілу в Секторі Гази стали двоє українських дітей, повідомили в МЗС України. Крім того, підтверджено 19 жертв серед українців в Ізраїлі.

У Секторі Гази внаслідок вчиненого у вівторок, 24 жовтня, ракетного обстрілу загинули двоє українських дітей. Про це в коментарі "Суспільному" розповіли керівник відділення посольства України при Палестинській Національній Адміністрації Максим Тьокін та речник МЗС України Олег Ніколенко.

Повідомляється, що загиблі 2014 та 2017 років народження. Їхні особи встановлені. "Співчуваємо батькам. Представництво України в місті Рамалла з'ясовує всі обставини трагедії та підтримує зв'язок із родичами", - додав Ніколенко.

Представник української громади, який зараз перебуває у Секторі Гази, повідомив "Суспільному", що двоє дітей - брат і сестра. Їхня мати - українка, родом із Харкова. Вона вижила.

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Тим часом, за даними МЗС України, в Ізраїлі підтверджено 19 жертв серед українців, хоч раніше їзраїльська влада казала про 23 смерті серед українських громадян унаслідок нападу терористів ХАМАСу на Ізраїль. Одна людина вважається зниклою безвісти, повідомив Ніколенко. За його даними, у Секторі Гази загинули троє українців.

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Раніше на евакуацію із Сектора Гази записалися 337 українців, однак в цьому регіоні набагато більше громадян України - близько пів тисячі, нагадує інформагенція "Українські новини".