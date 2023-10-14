У полоні ХАМАС українців немає - посол

Дані про українців у полоні ХАМАСу не підтвердилися, заявив посол в Ізраїлі. Відомо, що там загинули 12 громадян України. Евакуювати звідти цими вихідними планують 260 українців. З Сектору Гази потребують евакуації 243.

Інформація про те, що деякі громадяни України, яких вважають зниклими безвісти, потрапили в полон терористичного ісламістського угруповання ХАМАС, не підтвердилася. Про це в коментарі "Дзеркалу тижня" в суботу, 14 жовтня, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Напередодні він припустив, що зниклі безвісти можуть перебувати в заручниках терористів.

За даними посла, кількість загиблих українців внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль також не змінилася. Відомо, що в регіоні загинули 12 українців, восьмеро вважаються зниклими безвісти.

Корнійчук зазначив, що Україна є однією з тих країн, що мають найбільшу кількість постраждалих в Ізраїлі під час нападу ХАМАСу.

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Евакуація з Ізраїлю розпочнеться найближчим часом

Корнійчук додав, що евакуація щонайменше 260 українських громадян з Ізраїлю до Румунії розпочнеться найближчим часом.

"Сьогодні виїжджає 208, завтра - 52. І наступний рейс ми формуватимемо на 18 жовтня. Це всі квитки, які придбані через посольство", - сказав дипломат.

За його словами, вивезти їх раніше не вдавалося через складну та неконтрольовану ситуацію.

Евакуації з Сектору Гази потребують понад 200 українців

Між тим видання Times of Israel з посиланням на джерела повідомило, що США, Ізраїль та Єгипет досягли домовленості про те, щоб іноземні громадяни у Секторі Гази могли залишити регіон.

Українське посольство в Єгипті цю інформацію поки що не підтверджує, так само як і уповноважений представник Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який перебуває в Єгипті.

"У Секторі Гази залишаються заблокованими цивільні громадяни України. Ситуація там критична. Люди без світла, комунікацій, у небезпеці. Тому наразі термінової евакуації потребують 243 українці, а саме жінки та діти", - написав він у Telegram.

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