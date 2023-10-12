Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Семеро українців загинули в Ізраїлі внаслідок ракетних ударів і нападу бойовиків ХАМАСу на країну. Ще дев'ятеро - зазнали поранень, а ще стільки ж - зникли безвісти, повідомили в МЗС України.

Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи. Консули вже встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл. Про це у четвер, 12 жовтня, повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Ще дев'ятеро українців занали поранень внаслідок ракетних ударів і нападу на Ізраїль бойовиків палестинського ісламістського угруповання ХАМАС. І ще дев'ятеро громадян України вважаються зниклими безвісти, повідомив Ніколенко. "Українське посольство взаємодіє із ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих", - зазначив він в допису у Facebook.

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МЗС: 200 українців не можуть виїхати з Гази

За допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси до МЗС звернулися більше тисячі українських громадян, повідомив Ніколенко. Перший евакуаційний рейс до Румунії готується на 14 жовтня. "Працюємо над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі будуть надіслані громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві", - заначив він.

Окрім того, ще близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Гази, однак виїзд звідти наразі неможливий через безпекові умови, повідомив Ніколенко.

"МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України, докладають активних зусиль, аби якнайшвидше витягти наших людей", - наголосив він.

Ізраїль проти ХАМАСу: що буде з допомогою для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Кількість жертв в Ізраїлі і Газі зростає

Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС, визнаного терористичною організацією в Ізраїлі, США та Євросоюзі, спочатку вчинили масований ракетний обстріл Ізраїлю із Сектора Гази, а потім вторглися на ізраїльську територію. Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію з метою знищення потенціалу ХАМАС і оголосив повну блокаду Сектора Гази. Відтоді армія Ізраїлю завдає ударів у відповідь по Сектору Гази з повітря і з моря.

Речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Джонатан Конрікус зранку 11 жовтня підтвердив загибель понад 1200 ізраїльтян, більшість з яких - цивільні. Ще понад 2 700 людей зазнали поранень, повідомив він, наголосивши, що ці дані, найімовірніше, не остаточні. Зранку 12 жовтня ізраїльські ЗМІ повідомили, що кількість загиблих і далі зростає і вжек сягнула 1300 людей. Ще близко 3300 людей, за їхніми даними, зазнали поранень.

Кількість жертв з палестинської сторони станом на ранок 12 жовтня зросла щонайменше до 1203, ще близько 5800 - зазнали поранень, повідомляє dpa з посиланням на місцеве міністерство охорони здоров'я.

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