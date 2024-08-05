У Росії затримали ще двох чиновників міноборони

Директора парку російської армії "Патріот" В'ячеслава Ахмедова та заступника начальника управління інноваційного розвитку міноборони РФ Володимира Шестерова затримали у справі про імовірне шахрайство, повідомив СК.

У Росії затримали ще двох чиновників міністерства оборони: директора парку російської армії "Патріот" у Московській області В'ячеслава Ахмедова та заступника начальника головного управління інноваційного розвитку міністерства генерал-майора Володимира Шестерова.

Як повідомила в понеділок, 5 серпня, офіційна представниця Слідчого комітету (СК) РФ Світлана Петренко, в рамках розслідування за підозрою в шахрайстві суд узяв Ахмедова під варту, а рішення щодо запобіжного заходу Шестерову ще ухвалюється.

"За даними слідства, зазначені особи разом зі співучасниками причетні до розкрадання бюджетних грошей, виділених на забезпечення діяльності та функціонування центрального військово-патріотичного парку культури та відпочинку збройних сил РФ "Патріот" і конгресно-виставкового центру "Патріот", - зазначили в СК, головне військове слідче управління якого розслідує справу за оперативного супроводу Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.

Справи щодо високопосадовців міноборони РФ

З квітня в Росії порушили відразу кілька резонансних справ щодо високопоставлених чиновників міноборони.

За обвинуваченням у хабарництві затримали кількох генералів - колишніх заступників міністра оборони Тимура Іванова та Дмитра Булгакова, начальника головного управління кадрів Юрія Кузнєцова та начальника головного управління зв'язку Вадима Шамаріна. Втім, за даними ЗМІ, справжня причина затримання - інша, принаймні деяких із них затримали через витік інформації.

Крім того, заарештували колишнього командувача 58-ї армії Івана Попова, який критикував міноборони РФ. Йому висунули обвинувачення в шахрайстві.

Заміна міністра оборони в Росії

У травні в Росії змінився міністр оборони - вперше за понад 10 років.

Під час формування нового уряду Сергія Шойгу, який обіймав цю посаду з 2012 року, не перепризначили на неї. Замість нього міністром оборони РФ став Андрій Бєлоусов.

Але від влади Шойгу не відсторонили, його призначили секретарем Ради безпеки РФ.

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