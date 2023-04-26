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Паспорт РФФото: Gavriil Grigorov/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

У Росії позбавлятимуть громадянства за "дискредитацію" армії

Максим Сидоржевський
19 хв. тому

Рада Федерації РФ схвалила закон, який передбачає позбавлення набутого іноземцями громадянства за "дискредитацію" армії та "дезертирство".

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Рада Федерації РФ під час засідання у середу, 26 квітня, схвалила закон "Про громадянство". Документ передбачає позбавлення набутого громадянства за низку злочинів, зокрема за "дискредитацію" збройних сил РФ, "дезертирство", заклики до порушення територіальної цілісності Росії та "екстремізм".

Закон вніс до Державної думи РФ у грудні 2021 року президент Росії Володимир Путін. Держдума схвалила ініціативу в другому та третьому читаннях 18 квітня.

Закон передбачає, що припинити громадянство РФ можуть у разі добровільного волевиявлення громадянина, а також якщо будуть встановлені факти подання ним підроблених документів або завідомо неправдивих відомостей. Крім цього, громадянства можуть позбавити за "дискредитацію" збройних сил РФ, "дезертирство", заклики до порушення територіальної цілісності РФ, "екстремізм", "порушення територіальної цілісності РФ", "заклики до введення обмежувальних заходів щодо РФ", "реабілітацію нацизму" тощо.

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Нагадаємо, іншим рішенням у середу Рада Федерації РФ схвалила закон, що посилює кримінальну відповідальність за "державну зраду", "диверсії", "тероризм" і встановлює покарання за сприяння виконанню рішень міжнародних організацій, у яких РФ не бере участі, або іноземних державних органів.

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